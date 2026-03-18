Diváci ju „nenávidia“ aj mimo kamier: Adriana Novakov prehovorila o krutej realite negatívnych rolí

Divákov si získala najmä vďaka výrazným negatívnym postavám, ktoré v nich dokážu vyvolať silné emócie.
Pre magazín Šarm prezradila, že výrazný zlom v jej kariére priniesla postava v dennom seriáli Sľub, kde stvárňuje manipulátorskú pediatričku Danu Hanzelovú. Jej postava sa v predchádzajúcej sérii rozhodla zviesť primára nemocnice – plán síce vyšiel, no následky na seba nenechali dlho čakať.
Zo seriálu Sľub si síce na istý čas odskočila, aby sa divákom ukázala v odlišnej hereckej polohe ako Astrid Höss v Dunaji, k vašim službám, no aktuálne sa už opäť vrátila do deja práve v seriáli Sľub.
Negatívne postavy ako herecká výzva
Herečka priznáva, že práve vďaka takýmto rolám má možnosť rásť a posúvať svoje hranice. „Ja som naozaj vďačná za tie príležitosti. Ľudia to možno vnímajú tak, že som zákerná Dana alebo zlá Astrid, ale v podstate si to naozaj veľmi užívam. Z hereckého hľadiska rastiem a veľa sa tam naučím, takže ja sa nemôžem vôbec sťažovať,“ hovorí otvorene.
Stotožňuje sa aj s názorom hereckej kolegyne Hany Gregorovej, podľa ktorej si publikum najvýraznejšie zapamätá práve záporné charaktery. „Je to viac zapamätateľné a ľuďom to ide pod kožu. V ľuďoch chcem vyburcovať emócie, či už je to hnev, frustrácia alebo láska. Chcem, aby v sebe cítili hlboké emócie a to je podstata toho, prečo mi je úplne jedno, či hrám negatívnu postavu. Práve naopak, je to pre mňa benefit.“
