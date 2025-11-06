Digitálne euro sa blíži. „Moderná hotovosť“ bude pre každého obyvateľa, prinesie niekoľko výhod

Projekt digitálneho eura, ktorý Európska centrálna banka (ECB) minulý týždeň posunula do ďalšej prípravnej fázy, má za cieľ priniesť platobný prostriedok s funkciami podobnými hotovosti, ale v modernej podobe. Vydávať ho budú centrálne banky a dostupné bude každému obyvateľovi eurozóny.
Nejde pritom o náhradu hotovosti, ale o jej doplnok a jeho používanie bude dobrovoľné. Väčšina účastníkov trhu by na tom mala získať, zdôraznili vo štvrtok na stretnutí s novinármi predstavitelia Národnej banky Slovenska (NBS).
„Rada guvernérov rozhodla o posunutí projektu do druhej prípravnej fázy, kedy očakávame prijatie legislatívy, definitívny výber všetkých dodávateľov komponentov systému a spustenie pilotného testovania vybraných subjektov na vybraných transakciách,“ priblížil výkonný riaditeľ úseku platobných systémov a peňažnej hotovosti NBS Dušan Jurčák. Tohto pilotného testovania by sa chcela zúčastniť aj NBS, nebude však určené širokej verejnosti.
K prijatiu príslušnej legislatívy na európskej úrovni by malo dôjsť v budúcom roku a testovanie by tak mohlo začať v roku 2027. Ak bude úspešné, Rada guvernérov ECB má právo rozhodnúť o reálnom spustení digitálneho eura pre všetkých občanov eurozóny, čo sa neočakáva skôr ako v roku 2029, avizoval Jurčák.
Platiť sa bude dať aj offline – presne ako s hotovosťou
Digitálnym eurom sa bude dať podľa neho platiť nielen online, ale aj offline s ochranou súkromia porovnateľnou s hotovosťou. Obchodníci pritom nebudú musieť znášať poplatky kartovým spoločnostiam.
NBS poukázala na to, že 13 z 20 krajín eurozóny vrátane Slovenska nemá v súčasnosti vlastnú národnú kartovú schému a pri digitálnych platbách sa spolieha na medzinárodné schémy. Tie spracúvajú 64 % všetkých digitálnych transakcií v EÚ. Digitálne euro má túto medzeru zaplniť, keďže prinesie vlastný a jednotný platobný prostriedok vo všetkých krajinách eurozóny.
Spravovanie cez aplikáciu
Hlavným, aj keď nie jediným prostriedkom používania digitálneho eura má byť mobilná aplikácia. „Ako si dnes sťahujete rôzne mobilné aplikácie, v budúcnosti si stiahnete aplikáciu digitálneho eura a tá vám poskytne možnosť platenia, či už z účtu na účet medzi fyzickými osobami, u obchodníkov alebo aj v klasickom e-shope,“ priblížil vedúci oddelenia stratégie platobných systémov NBS Rudolf Pataki.
Aj keď za digitálne euro bude ručiť ECB, samotné účty budú vedené komerčnými bankami. „Európska centrálna banka vytvorí mobilnú aplikáciu, ktorú budú môcť používať všetky komerčné banky. Ale to neznamená, že tie účty budú vedené v centrálnej banke, len poskytne koncové používateľské riešenie pre komerčné banky,“ vysvetlil Pataki.
Väčšina účastníkov, či už obyvatelia, obchodníci alebo centrálne banky, budú podľa Jurčáka na digitálnom eure profitovať. Jediný, kto na tom môže stratiť, budú poskytovatelia platobných služieb, čo sú na Slovensku predovšetkým komerčné banky. Základný účet digitálneho eura bude bezplatný.
„Každé euro, ktoré si presuniete z bežného účtu na účet digitálneho eura, nie je viac záväzkom komerčnej banky, stáva sa záväzkom centrálnej banky. Potom komerčné banky z týchto zdrojov nemôžu poskytovať úvery, takže to môže mať dosah na výšku ich zisku,“ upozornil Jurčák.
Tento negatívny vplyv by mali zmierniť dve ochranné opatrenia. „Prvým je, že účty digitálneho eura nebudú úročené. Čo sa týka toho druhého veľmi dôležitého, je, že bude stanovený maximálny limit, koľko bude môcť mať každý obyvateľ eurozóny na svojom účte digitálneho eura,“ priblížil Pataki. Malo by to zabrániť výraznejšiemu odlivu vkladov z bežných účtov komerčných bánk. „Doteraz uskutočnené prieskumy spoľahlivo preukázali, že ani na slovenské pomery relatívne vysoký, niekoľko tisícový limit by stabilitu bánk neohrozil,“ zdôraznil Jurčák.
Nahlásiť chybu v článku