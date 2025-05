Nosia ich aj Jennifer Lopez a Meghan Markle: Tieto elegantné, no praktické šaty sú hitom sezóny, vyzdvihnú vaše krivky

Správne zvolený strih dokáže zázraky. Zavinovacie šaty sú dôkazom, že pohodlie, ženskosť a štýl môžu kráčať ruka v ruke.

Ako uviedol magazín Emma, kľúčom k úspechu pri výbere tých správnych šiat je poznanie vlastnej postavy a hľadanie modelov, ktoré zvýraznia prednosti a jemne zamaskujú to, čo si želáme nechať v úzadí. Zavinovacie šaty sa v tomto smere osvedčili ako skutočný módny zázrak. Práve ich univerzálnosť a jednoduchosť kombinovania robí z nich kúsok, ktorý sa oplatí mať v šatníku počas celého roka. Jennifer Lopez aj Meghan Markle sú dôkazom, že správny strih dokáže aj tie najjednoduchšie šaty premeniť na výrazný a sebavedomý outfit.

Strih a materiál, ktoré tvoria dokonalý pár

Zavinovacie šaty sú navrhnuté tak, aby sa prirodzene prispôsobili telu a zvýraznili to najlepšie z každej postavy. Ich najväčšou prednosťou je zvýraznený pás a sukňa, ktorá sa jemne rozširuje, práve vďaka tejto kombinácii vzniká harmonická silueta, ktorá pôsobí žensky, vyvážene a elegantne.

Tento strih prirodzene formuje postavu do tvaru presýpacích hodín, čo je nadčasový symbol ženskosti, ktorý lichotí takmer každej žene. „Zavinovanie v páse, áčková sukňa a výstrih do V, to je kombinácia, ktorú môžem nosiť stále. Cítim sa žensky, ale zároveň pohodlne,“ hovorí stylistka Lucia Kováčová pre magazín Emma. Práve v tom spočíva čaro týchto šiat – zúžia tam, kde treba, a ponechajú voľnosť tam, kde je to pohodlnejšie.

Nemenej dôležitú úlohu však zohráva aj materiál. Ideálny je pevnejší, no pružný textil, ktorý drží tvar, nekrčí sa a jemne obopína telo bez toho, aby obmedzoval pohyb. Drobné elastické vlákna v látke môžu mať veľký vplyv na celkový vzhľad, aj pocit pri nosení. „Milujem zavinovacie šaty z matných materiálov v tmavších farbách. Sú elegantné, nepresvitajú a postava v nich vyzerá naozaj dobre,“ tvrdí módna poradkyňa Jana Doležalová. Tmavšie odtiene, jemné vzory či zvislé línie navyše opticky predlžujú a zoštíhľujú postavu, čo z týchto šiat robí nielen štýlový, ale aj veľmi praktický kúsok.

Ako ich nosiť?