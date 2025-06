Dieťa nechal v rozpálenom aute a odišiel do baru: 18-mesačný Sebastian horúčavu neprežil. Otec sa do baru vrátil aj večer

Tragický prípad z americkej Floridy vyvolal obrovské pohoršenie. Len 18-mesačný Sebastian zomrel po tom, ako ho jeho otec nechal celé hodiny zatvoreného v rozhorúčenom aute. Medzitým si mal muž užívať pivo aj tvrdý alkohol v miestnom bare.

Prípad opisuje portál NBC News. K tragédii došlo 6. júna v meste Ormond Beach. Denné teploty sa v tieni pohybovali okolo 32 stupňov Celzia, vo vnútri zaparkovaného auta však mohlo byť podľa odhadov až 43 stupňov.

Tridsaťtriročný Scott Allen Gardner podľa polície najskôr navštívil holičstvo a následne zaparkoval pred barom Hanky Panky’s Lounge. Vo vnútri podniku mal podľa svedkov stráviť približne tri hodiny. Po celý čas mal v aute zatvoreného svojho malého syna. Gardner bar opustil až popoludní, krátko po 14.30 h. Odviezol sa k domu svojej matky a až potom kontaktoval záchranné zložky.

Who is Scott Allen Gardner, accused of leaving his son to die while he drank in a bar? https://t.co/9fl2QvBx99

— Daytona Beach News-Journal (@dbnewsjournal) June 25, 2025