Detektívka odhalila vetu, ktorá prezrádza neveru. Hovorí ju vraj prekvapivo veľa partnerov

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Nevera sa vraj často prezradí slovami. Detektívka upozorňuje na vetu, ktorá môže partnera usvedčiť.

Jedna veta môže prezradiť viac, než si myslíte. Súkromná detektívka tvrdí, že práve drobný detail v komunikácii partnera býva často prvým varovným signálom nevery. Podľa odborníkov sa totiž zmeny vo vzťahu zvyknú prejaviť skôr v správaní a slovách ako v tajných dôkazoch.

Ako uvádza UNILAD, mnohí ľudia sú ochotní zájsť do extrémov, keď nadobudnú podozrenie, že ich partner nie je verný. Kontrolujú telefóny, sledujú pohyb cez aplikácie či dokonca používajú GPS lokátory. Súkromná detektívka Ali Marsh však tvrdí, že často existuje oveľa jednoduchší indikátor – to, čo partner začne hovoriť v bežných rozhovoroch.

Foto: Pexels

Nenápadná zmena v komunikácii

Ali Marsh pôsobí v odbore už cez dlhých desať rokov a za ten čas si podľa vlastných slov všimla opakujúce sa vzorce správania. Pre Daily Telegraph vysvetlila, že u človeka, ktorý podvádza, sa zvykne objaviť citeľný emocionálny aj sociálny posun. Jedným z najčastejších varovných signálov má byť situácia, keď partner začne neprimerane často spomínať konkrétnu osobu, najmä kolegu z práce.

Foto: Pexels

Ako podotkla: „Ak sa zamilovali do niekoho v práci, môžu ho spomínať až podozrivo často.“ Detektívka dodáva, že ide o pomerne podvedomé správanie. Neverný partner má potrebu o danej osobe hovoriť, no zároveň si uvedomuje, že by nemal. „Chcú o tom človeku hovoriť, ale nemôžu, takže povedia napríklad: ‚Ten a ten dnes urobil toto,‘“ vysvetlila.

Príbehy prestanú sedieť

