Detail, ktorý nikto nečakal: Soňa Müllerová stavila na bielu eleganciu, doplnila ju zábavným prvkom

Krása sa skrýva v detailoch. V móde to platí dvojnásobne. Niekedy stačí drobnosť, ktorá dokáže premeniť jednoduchý outfit na niečo výnimočné.
Príkladom je aj najnovší styling moderátorky a módnej ikony, ktorá opäť zaujala svojich fanúšikov. Na svojom Instagrame Soňa Müllerová zverejnila fotografiu, na ktorej predviedla jemne extravagantný, no stále elegantný outfit. V centre pozornosti je tentoraz nenápadný, ale originálny detail – ozdobné strapce.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Detail, ktorý uchváti
„Krása je v detailoch. Čo hovoríte na takéto strapčeky?“ napísala Soňa Müllerová k fotografii na Instagrame. Outfit pozostávajúci z elegantného krémového svetra so strapcami, dlhej sukne so štrbinou a bielych čižiem pôsobí čisto, sviežo a zároveň trochu odvážne.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Celok je vyvážený a jemné farby nechávajú vyniknúť netradičný prvok, ktorý dodáva pohyb a hravosť. Je to kombinácia, ktorá sa hodí nielen na spoločenskú príležitosť, ale vďaka decentnosti aj na bežný deň, keď chcete pôsobiť žensky a originálne.
Nahlásiť chybu v článku