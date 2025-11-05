Deduško potreboval pomôcť zaplatiť za liečbu, obrátil sa preto na syna. Ani vo sne nečakal, ako sa zachová

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Najprv sa obrátil na vnuka, no potom ho zúfalosť dohnala k synovi.

Až kritická situácia väčšinou ukáže, ako veľmi sú vzťahy vo vašej rodine súdržné a či na vás ľuďom naozaj záleží. Svoje o tom vedia slobodné mamičky, ktoré sa náhle môžu spoľahnúť len na seba, ale tiež seniori, ktorí na staré kolená zisťujú, že sa im všetka láska a všetok čas, ktorý investovali do svojej rodiny, nevrátia. 

70-ročný Johnatan sa ocitol v tiesni potom, ako prekonal infarkt a nielenže tak utrpelo jeho zdravie, no problém nastal aj pri financiách. O svoj príbeh sa podelil s portálom Brightside.me a vyvolal tak diskusiu na otázku, či sú deti rodičom niečo dlžné potom, ako ich celý život vychovávali a venovali im lásku.

Foto: Pexels

Požiadal ich o pomoc, dostal len krik a výčitky

„Mám sedemdesiat rokov a pred približne šiestimi mesiacmi som mal infarkt. Fyzicky som mal to šťastie, že som sa zotavil viac, ako som čakal, ale účty stále prichádzajú a sú vyššie, než si môžem dovoliť zo svojho fixného príjmu,“ priznal Johnatan hneď na úvod. Rozhodol sa preto požiadať o finančnú pomoc svoju rodinu.

Najprv sa obrátil na vnuka Erica. „Je mladý, darí sa mu a myslel som si, že bude ochotný. Ale on ma rázne odmietol. Snažil som sa to nebrať príliš tvrdo. Možno má nejaké dôvody, o ktorých ja neviem,“ vysvetlil deduško.

Ako druhú možnosť zvolil svojho syna Duncana. Ani tam sa však nedočkal pomoci. Priznal: „Budem úprimný, bol som si istý, že mi pomôže. Namiesto toho sa na mňa nahneval. Povedal mi, že jediný dôvod, prečo som jeho a Erica celé tie roky podporoval, bol ten, aby som od nich mohol požadovať, aby mi to teraz, keď som starý, splatili.“

Foto: Image by freepik

„Myslel som si, že byť otcom znamená robiť všetko, čo je v tvojich silách, aby si pomohol svojim deťom postaviť sa na vlastné nohy. To som sa snažil robiť,“ hovorí zronený deduško, ktorého synova otázka, či boli roky, kedy podporoval rodinu, len investíciou do budúcna, poriadne zaskočila.

„Teraz tu sedím a premýšľam, kde som urobil chybu. Dal som im príliš veľa? Príliš málo? Naučil som ich, že rodina je nahraditeľná, keď sa situácia skomplikuje? Vychovával som Duncana s myšlienkou, že sa navzájom staráme jeden o druhého, bez ohľadu na okolnosti. Ale keď som potreboval pomoc, dostal som za to hnev,“ pokračuje Johnatan.

„Nechcem svoju rodinu do ničoho nútiť. Nechcem byť bremenom. Ale zároveň neviem, ako túto záťaž uniesť sám. Lekárske účty sú reálne, rovnako ako osamelosť, ktorú cítim, keď premýšľam o tom, ako sa veci vyvinuli s mojím synom a vnukom,“ dodal.

Keďže deduško netušil, čo má robiť, rozhodol sa svoj príbeh zverejniť. Zúfalo totiž hľadá odpoveď na otázku, ako má teraz riešiť rodinnú situáciu a ako znova nájsť pokoj.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prvá vianočná reklama je tu: Nezadržíte pri nej slzy, varuje každý, kto si ju pozrel.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac