Deduško potreboval pomôcť zaplatiť za liečbu, obrátil sa preto na syna. Ani vo sne nečakal, ako sa zachová

Až kritická situácia väčšinou ukáže, ako veľmi sú vzťahy vo vašej rodine súdržné a či na vás ľuďom naozaj záleží. Svoje o tom vedia slobodné mamičky, ktoré sa náhle môžu spoľahnúť len na seba, ale tiež seniori, ktorí na staré kolená zisťujú, že sa im všetka láska a všetok čas, ktorý investovali do svojej rodiny, nevrátia.
70-ročný Johnatan sa ocitol v tiesni potom, ako prekonal infarkt a nielenže tak utrpelo jeho zdravie, no problém nastal aj pri financiách. O svoj príbeh sa podelil s portálom Brightside.me a vyvolal tak diskusiu na otázku, či sú deti rodičom niečo dlžné potom, ako ich celý život vychovávali a venovali im lásku.
Požiadal ich o pomoc, dostal len krik a výčitky
„Mám sedemdesiat rokov a pred približne šiestimi mesiacmi som mal infarkt. Fyzicky som mal to šťastie, že som sa zotavil viac, ako som čakal, ale účty stále prichádzajú a sú vyššie, než si môžem dovoliť zo svojho fixného príjmu,“ priznal Johnatan hneď na úvod. Rozhodol sa preto požiadať o finančnú pomoc svoju rodinu.
Najprv sa obrátil na vnuka Erica. „Je mladý, darí sa mu a myslel som si, že bude ochotný. Ale on ma rázne odmietol. Snažil som sa to nebrať príliš tvrdo. Možno má nejaké dôvody, o ktorých ja neviem,“ vysvetlil deduško.
Ako druhú možnosť zvolil svojho syna Duncana. Ani tam sa však nedočkal pomoci. Priznal: „Budem úprimný, bol som si istý, že mi pomôže. Namiesto toho sa na mňa nahneval. Povedal mi, že jediný dôvod, prečo som jeho a Erica celé tie roky podporoval, bol ten, aby som od nich mohol požadovať, aby mi to teraz, keď som starý, splatili.“
„Myslel som si, že byť otcom znamená robiť všetko, čo je v tvojich silách, aby si pomohol svojim deťom postaviť sa na vlastné nohy. To som sa snažil robiť,“ hovorí zronený deduško, ktorého synova otázka, či boli roky, kedy podporoval rodinu, len investíciou do budúcna, poriadne zaskočila.
„Teraz tu sedím a premýšľam, kde som urobil chybu. Dal som im príliš veľa? Príliš málo? Naučil som ich, že rodina je nahraditeľná, keď sa situácia skomplikuje? Vychovával som Duncana s myšlienkou, že sa navzájom staráme jeden o druhého, bez ohľadu na okolnosti. Ale keď som potreboval pomoc, dostal som za to hnev,“ pokračuje Johnatan.
„Nechcem svoju rodinu do ničoho nútiť. Nechcem byť bremenom. Ale zároveň neviem, ako túto záťaž uniesť sám. Lekárske účty sú reálne, rovnako ako osamelosť, ktorú cítim, keď premýšľam o tom, ako sa veci vyvinuli s mojím synom a vnukom,“ dodal.
Keďže deduško netušil, čo má robiť, rozhodol sa svoj príbeh zverejniť. Zúfalo totiž hľadá odpoveď na otázku, ako má teraz riešiť rodinnú situáciu a ako znova nájsť pokoj.
