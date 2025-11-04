Prvá vianočná reklama je tu: Nezadržíte pri nej slzy, varuje každý, kto si ju pozrel. Zobrazuje vzťah otca a syna

Reprofoto: YouTube (John Lewis)

Dana Kleinová
Reklama ukazuje, že niekedy stačí jeden skutok na to, aby ste si mohli k sebe nájsť cestu späť.

Spoločnosti začínajú s vianočnými reklamami a pomaly, ale isto sa pripravujú na sviatočné obdobie. Využívajú pritom na to všetky zbrane – od tých vizuálnych až po tie, ktoré v nás vyvolávajú silné emócie. Zatiaľ čo na sociálnych sieťach začali veľké značky ukazovať svoju ponuku vianočnej výzdoby, v televízii nastáva čas na reklamy. 

„Ak neviete nájsť tie správne slová, nájdite darček,“ znie heslo tohtoročnej vianočnej kampane spoločnosti John Lewis. Propagačný spot pre rok 2025, ktorý vytvorila agentúra Saatchi & Saatchi, má v pozadí skladbu od Alison Limerick z 90. rokov „Where Love Lives“, ale s novým, aktuálnym nádychom, ktorý mu dodal hudobný producent Labrinth, informuje portál Tyla.

Foto: Pexels

„Nie vždy vieme, ako vyjadriť svoje pocity. Nie nahlas. Nie správne. Ale potom prídu Vianoce a niečo v nás to chce skúsiť. Toto je príbeh otca a syna a darčeku, ktorý im pomáha nájsť cestu späť k sebe. Pretože niekedy darček dokáže vyjadriť to, čo my nedokážeme,“ píše spoločnosť v popise videa.

O čo v nej ide?

Najnovšia reklama spoločnosti John Lewis sa zameriava na priemernú rodinu oslavujúcu Vianoce, konkrétne na otca, ktorý je trochu smutný, keď vidí svojho dospievajúceho syna so slúchadlami na ušiach, ako sa od neho izoluje. Napriek týmto pocitom je však otec odhodlaný zachovať si tvár a pokračovať v povinnostiach dňa. Jednou z nich je vyhodenie zvyškov baliaceho papiera, ktoré ostali po rozbaľovaní darčekov. Keď sa zohne, všimne si, že pod stromčekom ostal jeden nerozbalený darček.

Na darčeku je napísané „Ocko“, a tak ho rovno berie do rúk a je zvedavý, čo je vo vnútri. Keď darček otvorí, objaví vinylovú platňu „Where Love Lives“ od Alison Limerick, vloží ju do gramofónu a spustí.

Úvodné tóny tejto skladby okamžite prenesú milujúceho otca do nočného klubu z 90. rokov, kde je obklopený dávno stratenými priateľmi, ktorí veselo tancujú. Na druhej strane miestnosti otec zbadá svojho dospievajúceho syna, ktorý však zmizne v svetlách. Otec sa vyberie za ním, no náhle sa presúva do inej spomienky. V nej je jeho syn batoľa a s úsmevom beží k svojmu ockovi, pričom hudba premosťuje priepasť medzi minulosťou a súčasnosťou.

Nakoniec sa scéna vracia do súčasnosti, otec je späť v obývačke a keď do miestnosti vojde jeho syn, neistý, či sa mu darček páčil, otec ho hneď uistí, že áno, keď ho láskyplne objíme. Obaja sa smejú a zdá sa, že čaro Vianoc konečne zavítalo aj do tejto domácnosti.

Reklama končí sloganom: „Ak nemôžete nájsť slová, nájdite darček.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vianočné trendy na rok 2025 sú odhalené: Ak chcete najštýlovejší stromček, nesmú vám na ňom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac