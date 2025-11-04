Prvá vianočná reklama je tu: Nezadržíte pri nej slzy, varuje každý, kto si ju pozrel. Zobrazuje vzťah otca a syna

Spoločnosti začínajú s vianočnými reklamami a pomaly, ale isto sa pripravujú na sviatočné obdobie. Využívajú pritom na to všetky zbrane – od tých vizuálnych až po tie, ktoré v nás vyvolávajú silné emócie. Zatiaľ čo na sociálnych sieťach začali veľké značky ukazovať svoju ponuku vianočnej výzdoby, v televízii nastáva čas na reklamy.
„Ak neviete nájsť tie správne slová, nájdite darček,“ znie heslo tohtoročnej vianočnej kampane spoločnosti John Lewis. Propagačný spot pre rok 2025, ktorý vytvorila agentúra Saatchi & Saatchi, má v pozadí skladbu od Alison Limerick z 90. rokov „Where Love Lives“, ale s novým, aktuálnym nádychom, ktorý mu dodal hudobný producent Labrinth, informuje portál Tyla.
„Nie vždy vieme, ako vyjadriť svoje pocity. Nie nahlas. Nie správne. Ale potom prídu Vianoce a niečo v nás to chce skúsiť. Toto je príbeh otca a syna a darčeku, ktorý im pomáha nájsť cestu späť k sebe. Pretože niekedy darček dokáže vyjadriť to, čo my nedokážeme,“ píše spoločnosť v popise videa.
O čo v nej ide?
Najnovšia reklama spoločnosti John Lewis sa zameriava na priemernú rodinu oslavujúcu Vianoce, konkrétne na otca, ktorý je trochu smutný, keď vidí svojho dospievajúceho syna so slúchadlami na ušiach, ako sa od neho izoluje. Napriek týmto pocitom je však otec odhodlaný zachovať si tvár a pokračovať v povinnostiach dňa. Jednou z nich je vyhodenie zvyškov baliaceho papiera, ktoré ostali po rozbaľovaní darčekov. Keď sa zohne, všimne si, že pod stromčekom ostal jeden nerozbalený darček.
Na darčeku je napísané „Ocko“, a tak ho rovno berie do rúk a je zvedavý, čo je vo vnútri. Keď darček otvorí, objaví vinylovú platňu „Where Love Lives“ od Alison Limerick, vloží ju do gramofónu a spustí.
Úvodné tóny tejto skladby okamžite prenesú milujúceho otca do nočného klubu z 90. rokov, kde je obklopený dávno stratenými priateľmi, ktorí veselo tancujú. Na druhej strane miestnosti otec zbadá svojho dospievajúceho syna, ktorý však zmizne v svetlách. Otec sa vyberie za ním, no náhle sa presúva do inej spomienky. V nej je jeho syn batoľa a s úsmevom beží k svojmu ockovi, pričom hudba premosťuje priepasť medzi minulosťou a súčasnosťou.
Nakoniec sa scéna vracia do súčasnosti, otec je späť v obývačke a keď do miestnosti vojde jeho syn, neistý, či sa mu darček páčil, otec ho hneď uistí, že áno, keď ho láskyplne objíme. Obaja sa smejú a zdá sa, že čaro Vianoc konečne zavítalo aj do tejto domácnosti.
Reklama končí sloganom: „Ak nemôžete nájsť slová, nájdite darček.“
