Dedičstvo odštartovalo peklo. Dôchodkyňa všetko odkázala svojej milovanej vnučke, netušila, čo tým spôsobí

Spočiatku štedré gesto, no bol to len začiatok nepríjemných okamihov, ktoré zažila 19-ročná Jenna. Mladé dievča zdedilo dom a úspory svojej starej mamy. Bohužiaľ, teraz čelí tlaku zo strany svojho otca a nevlastných súrodencov, ktorí požadujú podiel. To však ani zďaleka nie je všetko, nastali totiž aj iné komplikácie.
Jennin otec totiž odhalí skrytú pravdu o jej matke, ktorá prevráti všetko hore nohami. Ani vo sne by mladá žena nečakala, aký sled udalostí sa spustí po získaní babičkinho dedičstva. „Mama odišla, keď som sa narodila. Ani otca som nemala. S mamou sa rozišli ešte pred mojím narodením a nikdy sa nesnažil byť súčasťou môjho života. Teraz má inú rodinu a nestretávame sa často,“ začala Jenna s rozprávaním svojho príbehu, s ktorým sa podelila na portáli Bright Side.
Vraj to bolo celé inak
Keďže rodičia v jej živote absentovali, babička z otcovej strany bola jedinou rodinou, ktorú mala. Vždy jej hovorievala, že ju mama nechce, preto sa rozhodla, že sa bude ona o ňu starať. Keď zomrela, zanechala jej svoj dom a všetky úspory. Ani Jenna ani babička však netušili, čo nastane. „Čoskoro mi telefón zaplavili nahnevané správy od mojich nevlastných súrodencov, ktorí žiadali, aby som sa o všetko podelila,“ uviedla ďalej mladá žena, ktorá ich ignorovala, až pokiaľ neprišiel jej otec.
Avšak namiesto toho, aby ju otec spočiatku požiadal o peniaze a zdedený majetok, priznal skutočný dôvod, prečo mama odišla. „Nebolo to preto, že by ma nechcela. Podľa neho do toho zasahovala stará mama. Presvedčila ju, že ma sama, bez otca, nedokáže vychovať. Povedala jej, že celý život bude mať zničený, a že s dieťaťom v náručí nebude mať budúcnosť,“ vyšla s pravdou von Jenna a pokračovala, že babička vraj nútila jej mamu, aby odišla, aby mohla pracovať a budovať si život, čiže navrhovala odchod „pre jej vlastné dobro“.
Dnes mladej Jenne zdôrazňuje otec a ostatní členovia rodiny, že stará mama bola manipulátorkou, a že by mala „napraviť veci“ deľbou o všetko, čo jej zanechala. „Neviem, čo mám robiť. Celá táto situácia ma veľmi bolí. Roky som si myslela, že stará mama je najláskavejší človek a jediná, ktorá tu pre mňa vždy bola. Bola som oklamaná,“ uviedla zronená žena, ktorá je zmätená a nevie, komu môže veriť.
