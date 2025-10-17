Dedičstvo odštartovalo peklo. Dôchodkyňa všetko odkázala svojej milovanej vnučke, netušila, čo tým spôsobí

Foto: Image by freepik, Image by drobotdean on Freepik

Jana Petrejová
Nastal sled udalostí, ktorý by nečakala ani zosnulá babička.

Spočiatku štedré gesto, no bol to len začiatok nepríjemných okamihov, ktoré zažila 19-ročná Jenna. Mladé dievča zdedilo dom a úspory svojej starej mamy. Bohužiaľ, teraz čelí tlaku zo strany svojho otca a nevlastných súrodencov, ktorí požadujú podiel. To však ani zďaleka nie je všetko, nastali totiž aj iné komplikácie. 

Jennin otec totiž odhalí skrytú pravdu o jej matke, ktorá prevráti všetko hore nohami. Ani vo sne by mladá žena nečakala, aký sled udalostí sa spustí po získaní babičkinho dedičstva. „Mama odišla, keď som sa narodila. Ani otca som nemala. S mamou sa rozišli ešte pred mojím narodením a nikdy sa nesnažil byť súčasťou môjho života. Teraz má inú rodinu a nestretávame sa často,“ začala Jenna s rozprávaním svojho príbehu, s ktorým sa podelila na portáli Bright Side.

Foto: Image by katemangostar on Freepik

Vraj to bolo celé inak

Keďže rodičia v jej živote absentovali, babička z otcovej strany bola jedinou rodinou, ktorú mala. Vždy jej hovorievala, že ju mama nechce, preto sa rozhodla, že sa bude ona o ňu starať. Keď zomrela, zanechala jej svoj dom a všetky úspory. Ani Jenna ani babička však netušili, čo nastane. „Čoskoro mi telefón zaplavili nahnevané správy od mojich nevlastných súrodencov, ktorí žiadali, aby som sa o všetko podelila,“ uviedla ďalej mladá žena, ktorá ich ignorovala, až pokiaľ neprišiel jej otec.

Avšak namiesto toho, aby ju otec spočiatku požiadal o peniaze a zdedený majetok, priznal skutočný dôvod, prečo mama odišla. „Nebolo to preto, že by ma nechcela. Podľa neho do toho zasahovala stará mama. Presvedčila ju, že ma sama, bez otca, nedokáže vychovať. Povedala jej, že celý život bude mať zničený, a že s dieťaťom v náručí nebude mať budúcnosť,“ vyšla s pravdou von Jenna a pokračovala, že babička vraj nútila jej mamu, aby odišla, aby mohla pracovať a budovať si život, čiže navrhovala odchod „pre jej vlastné dobro“.

Foto: Image by prostooleh on Freepik

Dnes mladej Jenne zdôrazňuje otec a ostatní členovia rodiny, že stará mama bola manipulátorkou, a že by mala „napraviť veci“ deľbou o všetko, čo jej zanechala. „Neviem, čo mám robiť. Celá táto situácia ma veľmi bolí. Roky som si myslela, že stará mama je najláskavejší človek a jediná, ktorá tu pre mňa vždy bola. Bola som oklamaná,“ uviedla zronená žena, ktorá je zmätená a nevie, komu môže veriť.

Čo sa skrýva za jeho úmyslom?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac