Dáždnik môžete odložiť, sychravé dni končia: Od juhu prichádza teplejší vzduch, takéto počasie nás čaká najbližšie dni

Ilustračná foto: TASR - Daniel Stehlík

Nina Malovcová
Po daždivých dňoch prichádza zmena, na ktorú sme čakali.

Po dňoch, keď dažďové kvapky udávali rytmus každého rána, sa Slovensko konečne dočká slnečnejšieho a teplejšieho počasia. Streda prinesie úľavu, akú sme už dlho nevideli.

Vyplýva to z predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a portálu iMeteo, podľa ktorých sa od juhu rozširuje okraj tlakovej výše a spolu s ňou začína do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu.

Ráno bude ešte oblačné, popoludní už viac slnka

Počasie sa zlepší už počas stredy, aj keď ráno bude ešte miestami oblačné. Najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji a tiež na krajnom východe sa môže obloha spočiatku zatiahnuť, no postupne sa vyjasní. Slabé ranné zrážky sa môžu objaviť len ojedinele. Počas dňa sa očakáva polojasno až oblačno, pričom slnečných lúčov bude stále pribúdať.

Foto: Unsplash

Streda prinesie citeľné oteplenie. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 18 °C, v oblastiach Oravy a pod Tatrami bude okolo 11 °C. Na horách vo výške 1 500 metrov sa teplota bude pohybovať okolo 6 °C. Po sychravých dňoch tak príde príjemná zmena, ktorá prinesie viac svetla aj energie.

Vietor prinesie nový vzduch a dážď si dá prestávku

V priebehu dňa sa západný vietor zmení na juhovýchodný až južný. Pôjde o mierny vietor s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu, ktorý večer ojedinele zosilnie na 9 metrov za sekundu, v nárazoch približne 13 metrov za sekundu, teda okolo 45 kilometrov za hodinu. Dážď sa tentoraz odmlčí, zrážky nepresiahnu 1 milimeter, čo znamená, že väčšinu dňa prežijeme v suchu.

Vo štvrtok sa počasie zmení, čaká nás dážď a vietor

Teplé počasie nad Slovenskom sa však dlho neudrží. Už vo štvrtok sa začne prejavovať studený front spojený s tlakovou nížou nad Baltským morom. Bude postupovať od severozápadu do strednej Európy a prinesie so sebou nové zrážky aj ochladenie. Obloha bude polojasná až oblačná, miestami aj zamračená. Ráno sa ojedinele vytvorí hmla, počas dňa sa pridá dážď alebo prehánky.

Ilustračná foto: Pexels

Nočné teploty klesnú na 8 až 3 °C, na západe a v niektorých svahových oblastiach zostanú vyššie, približne 13 až 8 °C. Najvyššia denná teplota dosiahne 10 až 15 °C, na západe a juhu Slovenska sa môže vyšplhať až na 20 °C. Juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 3 až 10 metrov za sekundu, teda 15 až 35 kilometrov za hodinu, sa v priebehu dňa zmení na juhozápadný až západný a popoludní zoslabne. Vo vysokých polohách sa očakáva búrlivý vietor až víchrica.

Zatiaľ čo streda poteší jasnejšou oblohou a príjemnejším vzduchom, štvrtok prinesie návrat jesennej nestálosti. Krajina sa opäť zatiahne, pridá sa dážď a vietor. Jeseň však opäť ukazuje, že aj keď je nevyspytateľná, nikdy nie je nudná.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac