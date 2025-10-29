Dáždnik môžete odložiť, sychravé dni končia: Od juhu prichádza teplejší vzduch, takéto počasie nás čaká najbližšie dni

Po dňoch, keď dažďové kvapky udávali rytmus každého rána, sa Slovensko konečne dočká slnečnejšieho a teplejšieho počasia. Streda prinesie úľavu, akú sme už dlho nevideli.
Vyplýva to z predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a portálu iMeteo, podľa ktorých sa od juhu rozširuje okraj tlakovej výše a spolu s ňou začína do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu.
Ráno bude ešte oblačné, popoludní už viac slnka
Počasie sa zlepší už počas stredy, aj keď ráno bude ešte miestami oblačné. Najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji a tiež na krajnom východe sa môže obloha spočiatku zatiahnuť, no postupne sa vyjasní. Slabé ranné zrážky sa môžu objaviť len ojedinele. Počas dňa sa očakáva polojasno až oblačno, pričom slnečných lúčov bude stále pribúdať.
Streda prinesie citeľné oteplenie. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 18 °C, v oblastiach Oravy a pod Tatrami bude okolo 11 °C. Na horách vo výške 1 500 metrov sa teplota bude pohybovať okolo 6 °C. Po sychravých dňoch tak príde príjemná zmena, ktorá prinesie viac svetla aj energie.
Vietor prinesie nový vzduch a dážď si dá prestávku
V priebehu dňa sa západný vietor zmení na juhovýchodný až južný. Pôjde o mierny vietor s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu, ktorý večer ojedinele zosilnie na 9 metrov za sekundu, v nárazoch približne 13 metrov za sekundu, teda okolo 45 kilometrov za hodinu. Dážď sa tentoraz odmlčí, zrážky nepresiahnu 1 milimeter, čo znamená, že väčšinu dňa prežijeme v suchu.
Vo štvrtok sa počasie zmení, čaká nás dážď a vietor
Teplé počasie nad Slovenskom sa však dlho neudrží. Už vo štvrtok sa začne prejavovať studený front spojený s tlakovou nížou nad Baltským morom. Bude postupovať od severozápadu do strednej Európy a prinesie so sebou nové zrážky aj ochladenie. Obloha bude polojasná až oblačná, miestami aj zamračená. Ráno sa ojedinele vytvorí hmla, počas dňa sa pridá dážď alebo prehánky.
Nočné teploty klesnú na 8 až 3 °C, na západe a v niektorých svahových oblastiach zostanú vyššie, približne 13 až 8 °C. Najvyššia denná teplota dosiahne 10 až 15 °C, na západe a juhu Slovenska sa môže vyšplhať až na 20 °C. Juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 3 až 10 metrov za sekundu, teda 15 až 35 kilometrov za hodinu, sa v priebehu dňa zmení na juhozápadný až západný a popoludní zoslabne. Vo vysokých polohách sa očakáva búrlivý vietor až víchrica.
Zatiaľ čo streda poteší jasnejšou oblohou a príjemnejším vzduchom, štvrtok prinesie návrat jesennej nestálosti. Krajina sa opäť zatiahne, pridá sa dážď a vietor. Jeseň však opäť ukazuje, že aj keď je nevyspytateľná, nikdy nie je nudná.
