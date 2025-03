Dara Rolins prezradila, či ju niekedy uvidíme na parkete Let’s Dance. Jej slová mnohých prekvapia, ponuku už dostala viackrát

Speváčka Dara Rolins patrí medzi stálice slovenskej hudobnej scény, no jej meno v súvislosti so šou Let’s Dance by ste v zozname súťažiacich hľadali márne. Napriek tomu, že sa tancu venuje s vášňou a hudba ju sprevádza celým životom, na parkete tejto prestížnej tanečnej súťaže sa nikdy neobjaví.

Ako sa vyjadrila pre Koktejl, spoločenské tance nie sú jej parketou a rešpektuje všetkých, ktorí sa do súťaže zapoja. Uznáva, že súťažiaci čelia obrovskej výzve, ktorá si vyžaduje nielen talent, ale aj veľkú dávku vytrvalosti, disciplíny a fyzickej prípravy. Práve preto sa na takúto cestu nikdy nevydá, hoci tanec jej nie je cudzí. Spoločenské tance však podľa nej predstavujú iný svet, do ktorého sa nikdy naplno neodhodlá vstúpiť.

Stres z príprav a disciplína spoločenských tancov ju neláka

Dara nechýbala ani na jubilejnom 10. ročníku Let’s Dance, ktorý si nenechala ujsť ako nadšená diváčka. Všetkých prekvapila novým účesom – po dlhých rokoch sa odhodlala pre ofinu. No hoci sa v tanečnom prostredí cíti ako doma, spoločenské tance sú pre ňu iná liga. „Ešte nikdy som nebola na parkete Let’s Dance a ani sa tak nikdy nestane, pretože spoločenské tance sú pre mňa trošku akoby vzdialené a mám obrovský rešpekt voči každému, kto do toho ide, pretože viem, aké veľmi náročné sú celé tie prípravy a vôbec celé to obdobie, tá doba trvania súťaže, ten stres, držím palce,“ prezradila v rozhovore pre Koktejl.

Svoju neochotu zapojiť sa do súťaže dáva najmä do súvisu s náročnosťou príprav a celkovým stresom, ktorý Let’s Dance sprevádza. Hoci speváčka pôsobí na pódiu suverénne a jej koncerty sú plné energie, byť súčasťou takejto šou je podľa nej úplne iná výzva.

Dcéra Lola by mohla prekvapiť