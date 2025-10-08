Dánsko chce deťom do 15 rokov zakázať sociálne siete: Berú im detstvo, hovorí premiérka. Hlavné slovo by mali mať rodičia

Dánsko plánuje zaviesť zákaz používania sociálnych médií pre deti mladšie ako 15 rokov. Premiérka Mette Frederiksenová v prejave pri otvorení jesennej schôdze parlamentu uviedla, že zákon by umožnil rodičom povoliť svojim deťom používať sociálne siete od 13 rokov, no bližšie detaily o tom, ktorých platforiem by sa zákon týkal a ako by sa mal v praxi uplatňovať, zatiaľ neuviedla.
„Mobilný telefón a sociálne médiá kradnú našim deťom detstvo,“ povedala Frederiksenová a poukázala na to, že 60 percent dánskych chlapcov vo veku 11 až 19 rokov uprednostňuje zostať doma pred trávením času s priateľmi.
Austrália aj Grécko už pripravujú podobné kroky
Austrália už koncom roku 2024 prijala zákaz sociálnych médií pre osoby mladšie ako 16 rokov, hoci detaily o jeho presnom uplatňovaní naďalej chýbajú. Pod austrálskym zákazom sú platformy ako Facebook, Snapchat, TikTok a YouTube. V júni tohto roku navrhlo Grécko zaviesť „vek digitálnej dospelosti“ v celej Európskej únii, čo by znamenalo, že deti by nemohli používať sociálne médiá bez súhlasu rodičov.
