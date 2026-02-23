Ďalšia známa slovenská značka neprežila. Poctivé remeslo pod Tatrami po 10 rokoch končí

Rozhodnutie ukončiť po 10 rokoch činnosť sa podľa podniku nerodilo ľahko. Oznámenie prišlo na sociálnej sieti, kde spoločnosť zverejnila emotívny text a popísala situáciu s podnikaním na Slovensku.
Rodinná značka Tatragoat si za uplynulú dekádu vybudovala meno medzi milovníkmi hôr, pohybu a kvalitného lokálneho oblečenia. Dôraz kládla najmä na kvalitu a ručnú výrobu.
Konsolidácia ako hlavný problém
„Tatragoat nebol len projekt. Bol to SEN, kus života, tisíce hodín práce, rozhodnutí, radostí aj sklamaní. Vznikol z lásky k horám, pohybu a poctivej ručnej práci. Každý jeden kus vznikal s dôrazom na kvalitu, detail a srdce,“ uvádza v príspevku na sociálnej sieti spoločnosť.
Ako ďalej uvádzajú zakladatelia, za rozhodnutím stojí kombinácia viacerých faktorov, ktoré dnes vplývajú najmä na malé a lokálne značky na Slovensku. Ide o zhoršujúcu sa makroekonomickú situáciu a neistotu v podnikateľskom prostredí, opakované vládne konsolidácie, ktoré výrazne zasiahli menších výrobcov, ako aj výrazné zvýšenie minimálnych odvodov od roku 2026.
Podnikateľské prostredie na Slovensku teda zjavne poctivej ručnej výrobe nepraje. Dopomáha tomu aj znížený dopyt a konkurencia z Ázie či lacnejších reťazcov.
Slovensko ako inšpirácia
Spoločnosť mala aj vlastnú výrobu pod Tatrami, ktorá sa zameriavala na funkčné doplnky určené na turistiku, lyžovanie, beh a ďalšie voľnočasové aktivity. Vznikla v roku 2016 z iniciatívy zakladateľov z tatranského regiónu a jej produkty boli inšpirované slovenskou prírodou a lokálnymi fotografiami.
Značka si zakladala na ručnej výrobe na Slovensku, dôraze na kvalitu a detail a jej cieľom bolo prostredníctvom dizajnu priblížiť ľuďom krásu slovenskej krajiny a zvečniť zážitky z výletov a hôr.
„Bolí to hlavne preto, že hodnoty, na ktorých Tatragoat stál, dnes akoby strácali miesto,“ priznali zakladatelia.
Poctivosť, kvalita, remeslo a lokálna výroba. Piliere, na ktorých značka vyrástla, dnes často prehrávajú s masovou produkciou a tlakom na čo najnižšiu cenu.
Odchod s vďakou a výpredajom
„Odchádzame s pokorou, vďačnosťou a so spomienkami, ktoré nám nik nevezme,“ uzavreli emotívne pôsobenie spoločnosti majitelia. Zároveň oznámili 30 % zľavu na celý sortiment v rámci totálneho výpredaja obchodu.
Ak teda máte záujem podporiť tradičnú firmu a dopomôcť jej dopredať zásoby, teraz je ten najvhodnejší čas.
Odevný sektor v problémoch
Slovenský odevný sektor sa v posledných rokoch dostal pod silný tlak, ktorý neobišiel ani dlhoročné a zavedené značky. Ako sme už informovali, medzi najvýraznejšie prípady patrila aj Makyta Púchov, legendárny podnik, ktorý sa desaťročia radil medzi najznámejších domácich výrobcov a v minulosti bol lídrom vo výrobe dámskeho vrchného ošatenia na Slovensku.
Podobný osud postihol aj prešovskú firmu Egotex, ktorá po 27 rokoch pôsobenia na trhu v roku 2025 definitívne ukončila činnosť.
Spoločnosť známa produkciou luxusných pánskych oblekov, sák, viest a kabátov musela v dôsledku dlhodobého útlmu dopytu v prémiovom segmente na európskom trhu prepustiť viac než 150 zamestnancov.
