Ďalšia známa slovenská značka neprežila. Poctivé remeslo pod Tatrami po 10 rokoch končí

Foto: TASR - Adriána Hudecová

Martin Cucík
Na Slovensku končí ďalšia tradičná značka. Ručne vyrábané oblečenie Tatragoat vraj končí aj pre konsolidáciu.

Rozhodnutie ukončiť po 10 rokoch činnosť sa podľa podniku nerodilo ľahko. Oznámenie prišlo na sociálnej sieti, kde spoločnosť zverejnila emotívny text a popísala situáciu s podnikaním na Slovensku.

Rodinná značka Tatragoat si za uplynulú dekádu vybudovala meno medzi milovníkmi hôr, pohybu a kvalitného lokálneho oblečenia. Dôraz kládla najmä na kvalitu a ručnú výrobu.

Konsolidácia ako hlavný problém

„Tatragoat nebol len projekt. Bol to SEN, kus života, tisíce hodín práce, rozhodnutí, radostí aj sklamaní. Vznikol z lásky k horám, pohybu a poctivej ručnej práci. Každý jeden kus vznikal s dôrazom na kvalitu, detail a srdce,uvádza v príspevku na sociálnej sieti spoločnosť.

Ako ďalej uvádzajú zakladatelia, za rozhodnutím stojí kombinácia viacerých faktorov, ktoré dnes vplývajú najmä na malé a lokálne značky na Slovensku. Ide o zhoršujúcu sa makroekonomickú situáciu a neistotu v podnikateľskom prostredí, opakované vládne konsolidácie, ktoré výrazne zasiahli menších výrobcov, ako aj výrazné zvýšenie minimálnych odvodov od roku 2026.

Podnikateľské prostredie na Slovensku teda zjavne poctivej ručnej výrobe nepraje. Dopomáha tomu aj znížený dopyt a konkurencia z Ázie či lacnejších reťazcov.

Slovensko ako inšpirácia

Spoločnosť mala aj vlastnú výrobu pod Tatrami, ktorá sa zameriavala na funkčné doplnky určené na turistiku, lyžovanie, beh a ďalšie voľnočasové aktivity. Vznikla v roku 2016 z iniciatívy zakladateľov z tatranského regiónu a jej produkty boli inšpirované slovenskou prírodou a lokálnymi fotografiami.

Foto: Tatragoat

Značka si zakladala na ručnej výrobe na Slovensku, dôraze na kvalitu a detail a jej cieľom bolo prostredníctvom dizajnu priblížiť ľuďom krásu slovenskej krajiny a zvečniť zážitky z výletov a hôr.

Bolí to hlavne preto, že hodnoty, na ktorých Tatragoat stál, dnes akoby strácali miesto,“ priznali zakladatelia.

Poctivosť, kvalita, remeslo a lokálna výroba. Piliere, na ktorých značka vyrástla, dnes často prehrávajú s masovou produkciou a tlakom na čo najnižšiu cenu.

Odchod s vďakou a výpredajom

Odchádzame s pokorou, vďačnosťou a so spomienkami, ktoré nám nik nevezme,“ uzavreli emotívne pôsobenie spoločnosti majitelia. Zároveň oznámili 30 % zľavu na celý sortiment v rámci totálneho výpredaja obchodu.

Ak teda máte záujem podporiť tradičnú firmu a dopomôcť jej dopredať zásoby, teraz je ten najvhodnejší čas.

Odevný sektor v problémoch

Slovenský odevný sektor sa v posledných rokoch dostal pod silný tlak, ktorý neobišiel ani dlhoročné a zavedené značky. Ako sme už informovali, medzi najvýraznejšie prípady patrila aj Makyta Púchov, legendárny podnik, ktorý sa desaťročia radil medzi najznámejších domácich výrobcov a v minulosti bol lídrom vo výrobe dámskeho vrchného ošatenia na Slovensku.

Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Podobný osud postihol aj prešovskú firmu Egotex, ktorá po 27 rokoch pôsobenia na trhu v roku 2025 definitívne ukončila činnosť.

Spoločnosť známa produkciou luxusných pánskych oblekov, sák, viest a kabátov musela v dôsledku dlhodobého útlmu dopytu v prémiovom segmente na európskom trhu prepustiť viac než 150 zamestnancov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac