Ďalšia veľká zmena vo vláde: Prezident vymenoval Migaľa za nového ministra investícií, plánuje rôzne zmeny

Prezident Peter Pellegrini vymenoval Samuela Migaľa do funkcie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Zároveň prijal demisiu doterajšieho šéfa rezortu Richarda Rašiho (Hlas-SD).

Zmenu na postoch ako prvý oficiálne oznámil premiér Robert Fico (Smer-SD) na stredajšej tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Následne vymenovanie nového ministra potvrdila aj Kancelária prezidenta SR.

Ostrý Pellegrini

Popoludní prijal prezident demisiu Rašiho a následne vymenoval do funkcie Migaľa. Súčasťou ceremónie bol aj príhovor, v ktorom sa Pellegrini nečakane kriticky obul do Migaľa a vyčítal mu, akým spôsobom rezort získal. Pripomenul mu, že do funkcie nenastupuje pre silný mandát, ani pre jeho doterajšiu prácu. „Členom vlády budete len na základe politických dohôd, ktoré ste ako podmienku vašej ďalšej podpory vládnej koalície urobili s predsedom vlády a najsilnejšou politickou stranou, ktorá prevzala zodpovednosť za tento rezort,“ povedal Pellegrini novému ministrovi.

Verejnosti pripomenul, že ľudia nepoznajú detaily dohody a dodal, že nevedia posúdiť, či mu dohoda umožní presadzovať ním tak často spomínané hodnoty a ani to, ktoré hodnoty to presne budú. Prezident ďalej dúfa, že Migaľ dnešným aktom nebude inšpirovať ďalších.

„Dúfam, že sa dnešným aktom nezačína obdobie, kedy jedinou podmienkou obsadenia vysokej štátnej funkcie bude politická dohoda o zabezpečení podpory vlády parlamente,“ povedal prezident. Aj napriek tomu ale Migaľa nemal problém vymenovať a zaželal mu, aby rezort zvládol.

Samuel Migaľ ešte donedávna tvrdil, že nemá záujem stať sa ministrom. „Dnes preberiem funkciu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Môj kolega Rado Šalitroš ma bude sprevádzať ako štátny tajomník,“ potvrdil Migaľ na sociálnej sieti informácie, ktoré sa šírili už od včera.

Ešte v utorok pritom Migaľ ubezpečoval verejnosť, že skupina vylúčených poslancov z Hlasu nežiada žiadne funkcie ani výhody. Dnes priznáva, že pôvodne obaja chceli zostať v parlamente. „Nakoniec vznikla dohoda, ktorá umožní vláde pokračovať v realizácii programu,“ vysvetlil.

Kto je nový minister investícií

Mgr. Samuel Migaľ (narodený 30. júna 1982 v Košiciach) je slovenský politik a bývalý novinár. Od roku 2023 pôsobí ako poslanec Národnej rady SR, pôvodne za stranu Hlas-SD. Pred vstupom do politiky strávil takmer dve desaťročia v médiách – v rokoch 2004 až 2023 pracoval ako reportér a moderátor televízie Joj.

V parlamente zastával viaceré funkcie – bol podpredsedom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, podpredsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení. V januári 2025 bol vylúčený zo strany Hlas-SD spolu s jeho straníckym kolegom Radomírom Šalitrošom.

Koaličná kríza by mala byť zažehnaná

Vládna koalícia má po týchto zmenách zabezpečenú podporu 79-ka poslancov v parlamente. „Myslím si, že môžem konštatovať, že na schôdzi NR SR, ktorá začne budúci týždeň 25. marca, by mala byť obnovená 79-ka, čiže vládna koalícia by mala byť schopná prijímať rozhodnutia a súčasne aj absolvovať dôležité voľby, či už ide o predsedu NR SR alebo voľby do iných orgánov, ktoré potrebujeme doplniť,“ povedal premiér.

Fico v utorok (18. 3.) podpísal dohodu s nezaradenými poslancami Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu-SD. Dohoda podľa neho vytvorila podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v parlamente. Migaľ sa podľa nej stal šéfom rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, pričom na tomto poste nahradil Rašiho. Ten by sa mal stať predsedom NR SR.

Faktom je, že premiér si týmto krokom zabezpečil kontrolu nad dvoma ministerstvami – rezortom investícií aj športu, ktoré predtým patrili jeho koaličným partnerom.

Exminister Raši sa odvoláva na vyššie dobro

Už bývalý minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) je presvedčený, že ak má vládna koalícia pokračovať, voľba predsedu parlamentu musí prejsť. Dodal, že sa odkladala na čas, keď bude vládna koalícia opäť disponovať väčšinou, teda bude zastúpená 79 poslancami.

Ako ďalej uviedol po výjazdovom rokovaní vlády vo Vysokej nad Kysucou, súčasťou dodatku ku koaličnej zmluve, ktorým strana Hlas-SD prišla o ministerstvo investícií v prospech Smeru, bola aj veta, že ostatok koaličnej zmluvy platí. Podľa nej post predsedu parlamentu prináleží Hlasu.

Uprázdnený bol na jar minulého roka po tom, ako bol vtedajší šéf Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (vtedy predseda Hlasu) zvolený za prezidenta. Odvtedy je daná pozícia neobsadená, v minulosti o ňu opakovane prejavoval záujem predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. „Tam nie je jeden dôvod, aby sa to nestalo. Keby sa to nestalo, koaličná zmluva neplatí a vláda nemá nadpolovičnú väčšinu. Idem do toho v kľude s tým, že sa naplní posledná časť koaličnej zmluvy, ktorá naplnená nebola,“ vyjadril sa Raši, ktorý je dlhodobo nominantom strany na post predsedu Národnej rady SR.

Štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák (Hlas-SD) nechcel špecifikovať, čo by sa malo stať s ním, keďže na ministerstvo spolu s novým ministrom Samuelom Migaľom má prísť aj Radomír Šalitroš ako jeho tajomník. Rovnako nechcel povedať, ani či by sa vrátil do parlamentu. Raši avizoval, že v najbližšom čase by malo byť oznámené, že „Michal Kaliňák bude súčasťou fungovania verejnej správy aj samosprávy a bude takým prvým bodom a záchranným kolesom pre všetkých starostov a primátorov“.

Na poste svojho nástupcu očakával iné meno

Na margo toho, či bude Migaľ dobrým ministrom sa Raši vyjadril, že za každého hovoria výsledky. „Politika nie je výberové konanie, že prejdete 30 kolami výberového konania, aby vás vybrali na záver za ministra. Rozhodnutie je politické,“ povedal. Dodal, že tak ako dostal šancu on, dostane ju podľa Rašiho aj Migaľ. Priznal, že očakával, že ministrom sa stane Ján Ferenčák (poslanec za stranu Hlas-SD), v tomto smere pripomenul svoje nedávne vyjadrenia.

Očakáva, že Ferenčák bude podporovať koalíciu. Poslanec bol súčasťou skupinky „rebelov“ z Hlasu spolu s Migaľom a Šalitrošom, a tiež Romanom Malatincom. Raši by mal dnes podať prezidentovi demisiu, následne by mal byť za nového ministra vymenovaný Migaľ, ktorý avizoval, že so sebou berie na MIRRI SR aj Šalitroša. Oboch vyhodili z Hlasu aj z poslaneckého klubu strany. Malatinec pred časom prešiel k Národnej koalícii.

Hlas zmenu vedenia rezortu rešpektuje

Koaličný Hlas-SD rešpektuje, že do vedenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prídu nominanti koaličnej strany Smer-SD. Uviedol to líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok s tým, že Hlas-SD urobil všetko pre zabezpečenie stabilnej väčšiny koalície. Končiacemu šéfovi MIRRI Richardovi Rašimu (Hlas-SD) za jeho prácu poďakoval. Pripomenul, že Raši sa má teraz stať predsedom parlamentu. Verí, že politická situácia sa po jeho voľbe úplne upokojí.

Šutaj Eštok zároveň vyzdvihol viaceré kroky Rašiho na ministerstve. Ocenil, že za svoje pôsobenie vyhlásil takmer 275 výziev a pre opatrenia, ktoré prijal, sa mu podarilo vyčerpať už viac ako 700 miliónov eur. Upozornil pritom, že jeho predchodcovia za tri roky vyhlásili len päť výziev a nedokázali vyčerpať jediné euro.

Dohodu v koalícii ocenil

Rašimu sa podľa jeho slov podarilo naštartovať rezort, ktorý prebral v zlom stave. „Bolo nevyhnutné okamžite dočerpať financie z končiaceho programového obdobia a obnoviť dôveru primátorov a starostov, ktorých minulá vláda nebrala ako partnerov, ale ako prekážku, ktorú systematicky obchádzala a ignorovala. Spolu so svojím tímom dokázali za dva mesiace dočerpať dve miliardy eur,“ dodal. Pochválil aj Rašiho nápad organizovať celoslovenské kongresy ako platformu na komunikáciu so starostami a primátormi.

Šutaj Eštok zároveň ocenil, že v koalícii prišlo k dohode. Súčasná vláda podľa neho nemá alternatívu. Myslí si, že Raši bude výborným predsedom parlamentu. „Verím, že tvojou voľbou sa definitívne upokojí politická situácia a my sa budeme môcť naďalej venovať práci pre ľudí,“ dodal.