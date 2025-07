Medzi Dankom a Ficom to opäť škrípe: „Je to ako pri Matovičovi a Sulíkovi, šéf SNS je nervózny,“ hovorí politológ

Andrej Danko opäť posiela kritické odkazy svojmu koaličnému partnerovi prostredníctvom sociálnej siete. Pripomína to situáciu, ktorú Slovensko zažívalo niekoľko mesiacov počas vládnej krízy.

Podľa politológa Tomáša Koziaka zažívame podobný scenár ako počas vlády Igora Matoviča, kedy si ako premiér a neskôr ako minister vymieňal, miestami až osobné, odkazy s Richardom Sulíkom.

Ďalšiu koaličnú krízu však zatiaľ na stole nemáme, keďže za ňu môžeme považovať až moment, kedy je parlament nefunkčný, respektíve zablokovaný.

Čo sa stalo?

Dankovi sa nepáči dohoda medzi predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a americkým prezidentom Donaldom Trumpom o clách na dovoz z EÚ do USA, ktoré stúpnu na 15 percent. Predseda národniarov hovorí, že sa tým ukázalo, o čo ide vo vojne na Ukrajine. Vo videu tiež hovorí o tom, že suroviny sú lacnejšie z Ruskej federácie, čo Koziak považuje za ekonomický nezmysel.

Šéf SNS odsúdil aj prístup slovenského prezidenta Petra Pellegriniho a predsedu vlády Roberta Fica, rovnako ako aj eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť a pre medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť Maroša Šefčoviča. Fico aj Pellegrini ocenili úlohu Šefčoviča pri vyjednávaní.

„Ešte chvália Šefčoviča. Obaja asi zabudli, hoc tohto človeka nominovali aj v minulosti do EK, že bojoval za Green Deal, že bol pri tom, keď sa šialená výzia z Kalifornie prenášala do EÚ, kedy sa rozhodovalo o zákaze výrobe spaľovacích motorov. To všetko má na svedomí Šefčovič. Nevidím dôvod, pán premiér, aby ste ho chválili,“ odkázal šéf SNS.

Aktuálne napätie podľa politológa svedčí o nie príliš dobrých vzťahoch medzi Robertom Ficom a Andrejom Dankom, a v konečnom dôsledku aj v celej koalícii. „Žiadna koalícia nie je ideálna, vždy sú tam nejaké rozpory, no nie je to štandardné. Tie spory sú výrazné,“ hovorí.

Odkaz premiérovi

Robert Fico po uzatvorení dohody medzi EÚ a USA na sociálnej sieti uviedol, že Maroš Šefčovič „opäť zabral“. Clá vo výške 15 percent sú podľa neho dobrý výsledok vyjednávania komisára, ktorého „Európska komisia posiela na najťažšie misie“.

„Maroš Šefčovič sa opäť osvedčil. Rovnako platí, že diabol je skrytý v detailoch. Všetkých nás bude zaujímať, čo obnáša záväzok EÚ nakúpiť americké energie za 750 miliárd amerických dolárov a vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek,“ odkázal.

Danko však za jeho chválou vidí podporu Ursuly von der Leyenovej. Vláda Smer-SD, Hlas-SD a SNS podľa neho nevznikla na to, aby ju nekritizovali.

„Spolu sme na námestiach kritizovali nákup vakcín, a teraz ju podporujete pán Robert Fico? Teraz ju podporujete?“ pýta sa a dodáva, že vždy bude proti tomu, „aby sme robili jedno pred voľbami a druhé po voľbách“.

SNS v utorok navyše uviedla, že požiada Fica, aby sa obrátil na európskeho komisára Maroša Šefčoviča a vyzval ho na vzdanie sa funkcie.

„Aj keď Šefčovič nemôže osobitne hájiť záujmy Slovenskej republiky, avšak komisár je symbolom Green Dealu, je symbolom činnosti EK, ktorá opakovane zlyhala vo veľkých výzvach,“ skonštatovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová pre TASR.

Danko je nervózny

Slovenská národná strana sa podľa prieskumov verejnej mienky dlhodobo nachádza mimo parlamentných brán. Podľa toho najnovšieho aktuálne dosahuje podporu 4,2 percenta.

Lepšie vyhliadky neukázal strane ani štátny prieskum, na ktorého obnovení trval práve Andrej Danko. Po tom, ako Štatistický úrad SR nameral v marci národniarom 1,5 percenta, ich predseda uviedol, že je „strašne nasratý z toho, čo si dovolili“, a že si „šéf štatistického úradu môže ten prieskum strčiť do zadku“.

Koziak hovorí, že Danko je z tohto poklesu nervózny, čo sa odráža aj na jeho nálade voči koaličným partnerom a na jeho vyjadreniach.

„Stáva sa z neho marginálny politik a je možné, že ho na čele SNS pred voľbami nahradí niekto iný. Čudoval by som sa, ak by k tomu nedošlo. Tu je výmena predsedu prirodzeným vyústením procesov,“ konštatuje s tým, že sa Danko, ak sa to ešte dá, snaží zachrániť si svoju tvár a ukázať, že to on je ten, kto si dovolí kritizovať Fica.