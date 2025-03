Ďalšie otrasy v koalícii: Andrej Danko sa správa ako neriadená strela, hra na pokoj a zmier je divadlo, hovorí politológ

Situácia vo vládnej koalícii mala byť po opätovnom prerozdelení postov stabilizovaná. Parlament opäť zasadá a rokuje, riadna marcová schôdza však netrvala ešte ani 24 hodín, kým prišiel prvý problém. SNS odmietla podporiť dva zákony, ktoré predložil minister obrany Robert Kaliňák.

Národniari boli proti predĺženiu mandátu príslušníkov ozbrojených síl v rámci mnohonárodnej brigády NATO na Pobaltí. Odmietli tiež podporiť návrh o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti. SNS sa nepáči slovo „žandárstvo“, ktoré podľa nej „pripomína predpisy rakúskej monarchie a je spojené s totalitným prístupom voči slovenskému národu“.

Politológ Radoslav Štefančík pre interez uviedol, že sa dalo čakať, že to bude „práve Andrej Danko a torzo z poslaneckého klubu SNS, ktoré bude narúšať stabilitu vládnej koalície“.

SNS proti hodnotám?

Vyslanie vojsk do iného štátu, navyše smerom k partnerom, je podľa Štefančíka prirodzenou súčasťou hodnotovej výbavy slovenského vlastenca. Zdá sa však, že SNS koná a hovorí za iný typ ľudí.

„Andrej Danko sa správa ako neriadená strela, prípadne ako strela riadená inými zahraničnými záujmami už dávnejšie, takže jeho správanie neprekvapuje. Narúša však stabilitu vládnej koalície, navyše práve v období, kedy sa malo rozhodnúť o novom šéfovi parlamentu,“ hovorí.

Dodáva, že aktuálna situácia, ktorá sa odohrala v parlamente, nasvedčuje tomu, že „hra na pokoj a zmier medzi vládnymi stranami je len veľké divadlo hrané pre ľudí s jednoduchším mentálnym svetom“. V skutočnosti ide, za zatiahnutými oponami, o neľútostný boj.

„Korytá, trafiky a blažený pocit z moci sú však silnejšie, ako racionálne zhodnotenie tejto mizérie, ktorú nám tu vládne strany ukazujú už niekoľko týždňov,“ odkazuje Štefančík.

Vojakov vyšleme

Danka po hlasovaní skritizoval aj jeho niekdajší spolupracovník Rudolf Huliak. Predseda Národnej koalície povedal, že Danko je ako žena, s ktorou nemá zmysel sa hádať, lebo nevie, čo chce. Neprestane však, kým to nedostane.

Vyslanie 155 vojakov do Lotyšska napokon parlament schválil, a to s podporou poslancov za kluby Smer-SD, Hlas-SD a aj opozičných strán a Národnej koalície. Za hlasovalo 137 poslancov, proti bolo sedem, poslanci klubu SNS a nezaradený novopečený poslanec Miroslav Radačovský. Peter Kotlár z klubu SNS sa zdržal.

Návrh z dielne Roberta Kaliňáka, ktorého súčasťou je aj posilnenie súčasných aktívnych záloh alebo vytvorenie žandárskeho zboru, prešiel do druhého čítania len tesne, a to o jeden hlas. Zo 145 poslancov ho podporilo 73. Napriek tomu, že národniari boli proti, za hlasovali Kotlár a aj Dušan Muňko, ktorý prešiel do klubu SNS zo strany Roberta Fica.

Andreja Danka nikto nepočúva

Predseda národniarov, napriek tomu, že odmietol podporiť vyslanie vojakov na Pobaltie a nepodporil ani návrh Roberta Kaliňáka, opäť otvoril tému obnovenia povinnej vojenskej služby.

Podľa Ivana Korčoka je tento nápad „ako strelený od kolena“. Pre interez uviedol, že Progresívne Slovensko odmieta akúkoľvek diskusiu o návrhoch, ktoré v tomto smere prídu od Andreja Danka.

„Za stav rezortu je zodpovedný aj sám pán Danko, ktorý tam mal svojho ministra. Považujem to za mimo kontextu takto vystreliť od kolena a hovoriť o takejto závažnej úlohe,“ povedal a dodal, že Dankove názory „nikoho nezaujímajú“ a že PS sa nebude jeho nápadmi zaoberať.