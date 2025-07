Ďalšia séria Ruže pre nevestu potvrdená: Anička vysvetlila, prečo sa prihlásiť, jej slová mnohých prekvapia

Je to pár mesiacov, odkedy skončila tretia séria Ruže pre nevestu, ale dnes majú diváci zodpovedané už všetky otázky. Vedia, kto vyhral, aj to, že sú Karolína s Rasťom stále spolu. Momentálne tak môžu sledovať ich spoločný život prostredníctvom sociálnych sietí, vďaka čomu tiež zisťujú, čo majú nové iné ružičky.

Zatiaľ čo väčšina súťažiacich sa prostredníctvom sociálnych sietí a najmä Instagramu neustále prihovára svojim fanúšikom, ktorých získali účasťou v Ruži pre nevestu, niektoré ružičky sa ozývajú pomenej. Napríklad Anička zvykne pridávať do svojich príbehov najmä fotenia a ukazuje viac pracovnú stránku, než by nechala ľudí nahliadnuť do svojho súkromia.

Prečo by sa mali prihlásiť?

Na tom, že si Anička stále chráni svoje súkromie a je pracovne vyťažená, samozrejme, nie je nič zlé. Diváci koniec koncov už dávno zistili odpoveď na otázku, ktorá ich po šou najviac trápila a sú spokojní, že sa trio modeliek stále kamaráti, a to aj napriek tomu, že Karolína a Anička proti sebe zabojovali vo finále.

Zdá sa však, že tak ako predošlé roky, éra tohtoročných ružičiek skončila. Hoci ich môžete počas leta stretnúť na rôznych podujatiach, kde prídu aj ako hostia, no tiež ako obyčajní ľudia hľadajúci zábavu, už teraz sa začal kasting na nové súťažiace do Ruže pre nevestu a potvrdilo sa, že bude aj ďalšia séria. Nie div, keďže tie predošlé mali obrovský úspech.

O tom, že sa začal kasting, a že nové záujemkyne o boj o televízneho ženícha sa už môžu prihlasovať, informovala na Instagrame finalistka tretej série Anička. V príspevku sa navyše podelila o svoju skúsenosť so šou a vysvetlila potenciálnym záujemkyniam, prečo by sa mali prihlásiť. Potom, ako to mala Anička vo vile drsné a často sa s jej menom skloňovala šikana, mnohých jej slová prekvapia.

Napísala: „Bola to jedna z najintenzívnejších, najemotívnejších a najkrajších skúseností. Ak túžiš po niečom, čo ťa vytrhne z bežnej reality, prihlás sa. Možno nájdeš lásku. A určite zažiješ niečo, čo sa nedá opísať slovami.“