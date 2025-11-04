Správu potrvrdilo pražské arcibiskupstvo: Vo veku 82 rokov zomrel kardinál Dominik Duka

Foto: TASR - Henrich Mišovič

Lucia Mužlová
TASR
V roku 2022 ho na svätovojtešskom stolci vystriedal Ján Graubner.

Kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup a politický väzeň, zomrel v noci na utorok vo veku 82 rokov. Na svojej webovej stránke to uviedlo pražské arcibiskupstvo, informuje TASR podľa portálu iDNES.cz.

Duka bude pochovaný v arcibiskupskej kaplnke Katedrály sv. Víta. Podľa pražského arcibiskupstva sa pohrebné omše uskutočnia v sobotu 15. novembra o 11. hodine.

Kardinál Duka tento rok v októbri podstúpil akútnu operáciu, po prepustení do domácej starostlivosti bol ale onedlho vo vážnom stave opätovne hospitalizovaný.

Kondolenčná kniha bude k dispozícii od utorkového poludnia o 12.00 na recepcii arcibiskupského paláca, uvádza portál.

V roku 2012 sa stal kardinálom

Dominik Duka sa narodil v apríli 1943 v Hradci Králové ako Jaroslav. Po maturite pracoval v továrni, kde sa vyučil za strojného zámočníka. Následne strávil dva roky vo vojenskej službe v Trnave na Slovensku. „Mal som veľké šťastie, že som ako politicky nespoľahlivá osoba chodil napríklad do továrne Kovosmalt, čiže som mal kontakt so všedným robotníckym životom,“ spomínal na toto obdobie v rozhovore pre iDnes.cz v roku 2018. Počas svojho pobytu na Slovensku sa tiež stretol s množstvom tamojších významných osobností vrátane napríklad spisovateľa Dominika Tatarku, dodal.

Po vojne začal Duka študovať teológiu v Litoměřiciach. Potom bol v januári 1968 prijatý do tajného noviciátu rádu dominikánov a prijal rehoľné meno Dominik. V júni 1970 bol vysvätený za kňaza.

Najprv pôsobil v pohraničných farnostiach, v roku 1975 ale prišiel o vtedy potrebný štátny súhlas. Za svoju činnosť v dominikánskom ráde skončil vo väzení. Stretol sa tam s ďalšími politickými väzňami, napríklad s neskorším prezidentom Václavom Havlom, s Jiřím Dienstbierom a ďalšími chartistami. Po prepustení pracoval až do roku 1989 v plzenskej Škodovke.

Po zamatovej revolúcii prednášal biblistiku v Olomouci, stal sa predstaveným dominikánov a v roku 1998 bol pápežom Jánom Pavlom II. menovaný za královohradeckého biskupa. Pražským arcibiskupom bol od roku 2010 a v roku 2012 sa stal kardinálom.

V roku 2022 ho na svätovojtešskom stolci vystriedal Ján Graubner.

Slúžil omšu za Kirka

Duka bol nositeľom množstva ocenení a vyznamenaní. Tým najvyšším je Rád Bieleho leva I. triedy, ktorým ho v roku 2016 ocenil vtedajší prezident Miloš Zeman.

Aktívny bol aj v posledných mesiacoch, uvádza portál. V apríli 2025 bol súčasťou delegácie, ktorá vo Vatikáne zastupovala Česko na pohrebe pápeža Františka.

V júli toho istého roku kázal na cyrilo-metodskej púti v Nitre na západnom Slovensku, ktorú organizovala vláda premiéra Roberta Fica. Duka počas svojho kázania prosil Slovákov o odpustenie za Čechov, ktorí ich poučujú o demokracii a slobode, píše iDnes.cz.

V septembri 2025 zase v pražskom Týnskom chráme odslúžil zádušnú omšu za zavraždeného amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. V minulosti slúžil zádušnú omšu aj za ďalšie známe osobnosti, napríklad za Karla Gotta, Václava Havla či jedného zo svojich predchodcov, kardinála Jozefa Barana.

