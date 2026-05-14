Ďalšia rana pre Šutaja Eštoka: Súd rozhodol v prospech čurillovca. Jeho preradenie z inšpekcie označil za nezákonné

Policajt Juraj Svítok vyhral súdny spor s Ministerstvom vnútra SR týkajúci sa jeho preradenia z Úradu inšpekčnej služby na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou.
Pre TASR to potvrdil jeho advokát Peter Kubina. Upozornil na to denník Sme.
Kubina hovorí o úplnom úspechu
Súdny spor podľa Kubinu vyhrali „naplno, ako v prípade Pavla Ďurku“. Vo Svítkovom prípade podľa neho treba zrušiť ešte jedno rozhodnutie. „Konečný výsledok bude taký, že sa vráti na Úrad inšpekčnej služby,“ vyhlásil Kubina s tým, že policajt zatiaľ zostáva v Bánovciach nad Bebravou.
„Správny súd v Bratislave jednoznačne potvrdil, že podriadený ministra vnútra Branislav Zurian ako riaditeľ inšpekcie nezákonne preradil z Bratislavy na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou a Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tento jeho nezákonný personálny rozkaz v odvolacom konaní potvrdil. Obe tieto rozhodnutia boli preto zrušené ako nezákonné. Nezákonnosť ich konania spočívala v tom, že podľa zákona sa na tento úkon vyžadoval predchádzajúci súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov, o ktorý ani nepožiadali,“ napísal Kubina na sociálnej sieti.
