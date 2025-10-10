Ďalšia obec varuje obyvateľov: Po meste sa prechádzal medveď. V tejto lokalite zvýšte opatrnosť

V Kežmarku sa pohyboval medveď, spozorovaný bol v lokalite Nového cintorína a areálu Štart nad sídliskom Sever. Upozornila na to samospráva na sociálnej sieti vo štvrtok večer.
Mesto okamžite prijalo kroky k zvýšeniu bezpečnosti na danom území, obyvateľov prosí o zvýšenú obozretnosť.
Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
2.
3.
Odporúčané články
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku