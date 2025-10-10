Ďalšia obec varuje obyvateľov: Po meste sa prechádzal medveď. V tejto lokalite zvýšte opatrnosť

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Medvede na Slovensku
Mesto obyvateľov prosí o zvýšenú obozretnosť.

V Kežmarku sa pohyboval medveď, spozorovaný bol v lokalite Nového cintorína a areálu Štart nad sídliskom Sever. Upozornila na to samospráva na sociálnej sieti vo štvrtok večer.

Mesto okamžite prijalo kroky k zvýšeniu bezpečnosti na danom území, obyvateľov prosí o zvýšenú obozretnosť.

