Obľúbený pár z Dunaja, k vašim službám je vraj v očakávaní. Petra Dubayová má čakať bábätko

Len v októbri minulého roka sa herečka rozhodla konečne prezradiť, ako sa veci majú medzi ňou a jej hereckým kolegom. Vyšla s pravdou von, že sú skutočne zamilovaní, no strážia si svoje súkromie. Priznala aj to, že si s partnerom uvedomujú, že je o ich vzťah veľký záujem zo strany verejnosti.

Portál Nový čas dnes ráno šokoval správou, že obľúbený pár, Petra Dubayová a Jakub Jablonský, ktorí sú zaľúbení na televíznych obrazovkách aj mimo nich, čaká bábätko. Pre portál mal túto radostnú správu oznámiť zdroj z herečkinho okolia. Napísal im: „Peťa a Jakub čakajú bábätko a veľmi sa z toho tešia.“

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Zatiaľ nič nepotvrdili

Petra ani Jakub túto správu zatiaľ nepotvrdili ani nevyvrátili. Samotný vzťah pritom potvrdili až po niekoľkých mesiacoch špekulácií a donedávna dokonca nepridávali ani spoločné fotky. Všetko zmenil až ich výlet do Afriky, z ktorého si odniesli kopu spoločných zážitkov. Dnes už sú však obaja doma a plne sa venujú natáčaniu obľúbeného dobového seriálu.

Portál Nový čas zároveň poukazoval na nedávne Petrine fotenie v ateliéri, kde mal práve outfit so striebornou saténovou sukňou odhaliť jemne vypuklé bruško. Herečka by pritom mala byť v rannom štádiu tehotenstva a hoci je príliš skoro na to, aby bolo jasne viditeľné, či je skutočne tehotná, zdroj z okolia páru tiež prezradil, že sa už dvojica zverila s touto šťastnou novinkou viacerým kamarátom.