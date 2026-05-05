Pulitzerove ceny majú víťazov: Hlavné ocenenie získala investigatíva o krokoch prezidenta Donalda Trumpa

Nina Malovcová
TASR
Porota rozdala Pulitzerove ceny.

Tohtoročným laureátom prestížnej novinárskej Pulitzerovej ceny v hlavnej kategórii služba pre verejnosť sa stal denník The Washington Post za investigatívu škrtov a zmien vo federálnych agentúrach zo strany administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.

Ceny si odniesli aj web The Minnesota Star Tribune, denník The New York Times či agentúry AP a Reuters, píše TASR. The Washington Post podľa poroty pokrýval rýchlo sa meniace, niekedy až neprehľadné podrobnosti o snahe Trumpovej administratívy reštrukturalizovať vládu. Porota ocenila denník najmä za detailné vysvetlenie toho, čo tieto zmeny znamenajú pre bežných Američanov.

Ocenenie za aktuálne spravodajstvo

Cenu v kategórii aktuálne spravodajstvo si odniesla redakcia The Minnesota Star Tribune za pokrývanie minuloročnej masovej streľby v katolíckej škole v Minneapolise. V kategórii investigatívne spravodajstvo porota udelila cenu denníku The New York Times za reportáž o tom, ako Trump, jeho rodina a spojenci profitujú z prezidentského úradu.

Agentúra Reuters získala ocenenie v kategórii národné spravodajstvo za pokrývanie toho, ako americký prezident využil federálnu vládu a vplyv svojich podporovateľov na rozšírenie prezidentských právomocí a na potrestanie svojich odporcov. Agentúra AP získala ocenenie v kategórii medzinárodné spravodajstvo za reportáže o nástrojoch masového sledovania a ich vplyve v Číne.

Pulitzerove ceny sa udeľujú od roku 1917 a sú považované za najprestížnejšie ocenenia žurnalistiky v USA. V súčasnosti obsahujú 22 kategórií – okrem 15 novinárskych aj napríklad hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Ich zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer. Laureátov tradične vyhlasujú na ceremoniáli na Kolumbijskej univerzite v New Yorku.

