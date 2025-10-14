Ďalšia európska krajina je znepokojená: Na hranici sa objavili ruskí vojaci, uzavreli cestu. Situáciu pozorne sledujú

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Vláda tvrdí, že situácia je pod kontrolou.

Video, ktoré sa cez víkend začalo šíriť na sociálnych sieťach, vyvolalo v Estónsku vlnu obáv. Na zázname bolo vidieť skupinu ruských vojakov stojacich priamo na rusko-estónskej hranici v oblasti známej ako Saatská čižma. Podľa tamojších úradov však krajine nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo.

Na incident upozornili estónske médiá ERR a Postimees. Tie priniesli podrobnosti o tom, ako estónska vláda situáciu riešila, a prečo sa rozhodla dočasne uzavrieť cestu v pohraničnej oblasti.

Na hranici stálo sedem ozbrojených mužov

Podľa estónskeho ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu išlo iba o sedem ruských vojakov, ktorí sa objavili na krátkom úseku hranice. „Na hranici sa nedeje nič problematické. Rusi sa správajú o niečo asertívnejšie a viditeľnejšie než predtým, ale situácia je pod kontrolou,“ napísal Tsahkna na sociálnej sieti X.

Estónsko okamžite uzavrelo cestu, ktorá cez územie Saatskej čižmy vedie, a plánuje ju znovu otvoriť najskôr v utorok. Miesto monitoruje pohraničná stráž aj polícia, ktoré majú dohliadať na pokojný priebeh situácie.

Cesta cez Saatskú čižmu je pozostatkom minulosti

Saatská čižma je zvláštny výbežok ruského územia, cez ktorý vedie cesta spájajúca estónske mestá Värska a Ulitina. Obyvatelia ju môžu bežne využívať, pokiaľ na približne kilometrovom úseku nezastavia. Ide o historickú zvláštnosť, ktorá vznikla v dôsledku administratívneho rozdelenia hraníc ešte v sovietskych časoch.

Estónsko už však pripravuje alternatívy, ktoré túto cestu nahradia. „Máme už nové trasy, ktoré nevedú cez ruské územie, a ďalšie sa práve budujú. Súčasný stav je len historická anomália,“ vysvetlil Tsahkna.

Správanie ruských vojakov bolo nezvyčajné

Podľa estónskeho ministra vnútra Igora Tara nie je prítomnosť ozbrojených osôb v oblasti Saatskej čižmy ničím nezvyčajným, keďže ide o hraničné pásmo. Tentoraz však bolo ich správanie iné ako zvyčajne.

Foto: SITA/AP

„Ešte nikdy predtým nestáli uprostred cesty,“ uviedol Taro pre portál Postimees. Podľa vlády ruskí vojaci miesto už opustili, no incident ukazuje, že Moskva sa správa čoraz odvážnejšie a menej predvídateľne. Estónsko preto zvažuje posilnenie hraničného dohľadu a urýchlenie výstavby nových ciest, ktoré by v budúcnosti viedli výlučne po estónskom území.

