Lotéria žiada skontrolovať tikety: Hľadá výhercu 4,8 milióna eur, zatiaľ sa nikto neprihlásil. Tieto čísla trafil presne

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Neznámy hráč trafil všetky čísla a stal sa milionárom, len o tom nevie.

Niekomu v Nemecku sa doslova zmenil osud, len o tom zatiaľ netuší. V sobotnom žrebovaní lotérie Lotto padla výhra, o akej väčšina ľudí iba sníva. Šťastlivec z oblasti Bádensko-Württembersko trafil všetkých šesť čísel aj superčíslo a stal sa novým multimilionárom.

Na účte by mohol mať 4,8 milióna eur, no jeho meno stále nikto nepozná, ako píšu portály Bild a Tag24, ktoré uvádzajú, že organizátori výzvu zverejnili okamžite po žrebovaní. Hráči z celého regiónu si tak teraz kontrolujú svoje tikety s nádejou, že práve oni sú tým neznámym výhercom.

Čísla, ktoré z neznámeho urobili multimilionára

Rozhodla kombinácia 13, 17, 22, 23, 28, 36 a superčíslo 1. Prevádzkovateľ lotérie odkázal fanúšikom, že „každý, kto hral, by si mal určite skontrolovať svoj tiket, pretože výherca zatiaľ nie je známy.“

Na uplatnenie výhry je potrebný originálny doklad o stávke, keďže lístok bol podaný v kamennej predajni. Inými slovami, niekde v zásuvke alebo v peňaženke môže ležať nenápadný papierik s hodnotou luxusného domu pri mori.

Foto: Pexels

Organizátor žrebovania potvrdil aj druhú veľkú výhru v susednom regióne Rhein Neckar. Hráč trafil všetkých šesť čísel, no zlyhal na superčísle. Aj tak si pripísal viac než 713-tisíc eur a rovnako sa po ňom pátra.

Šanca vyhrať je jedna k 140 miliónom

Lotto Baden Württemberg uvádza, že ide už o šestnástu miliónovú výhru v tomto roku. Pravdepodobnosť, že hráč trafí všetkých šesť čísel so superčíslom, je približne jedna k 140 miliónom. Štatistika teda nepraje takmer nikomu, no šťastie má svoju vlastnú logiku.

Ak sa výherca čoskoro prihlási, Nemecko spozná ďalšieho rekordného multimilionára. Ak však nie, jeho meno zostane záhadou a s ňou aj príbeh tiketu, ktorý mu mohol zmeniť život.

