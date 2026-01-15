Ďalšia blamáž pre slovenské vlaky: Rýchliku sa pokazil rušeň, krátko na to sa pokazil aj náhradný

Cestujúci v rýchliku Tatran z Bratislavy do Košíc čelili výrazným komplikáciám. Vlak mal z hlavnej stanice odísť o 6:32 a do cieľa doraziť ešte pred poludním, no problémy k problémom došlo hneď na začiatku.
Už v Bratislave sa pokazil rušeň, čo spôsobilo približne 40-minútové meškanie. Po výmene rušňa vlak pokračoval, no len na krátko, informujú TVNoviny. V oblasti Veľkých Kostolian, neďaleko Piešťan, zlyhal aj náhradný rušeň. Výsledkom je meškanie presahujúce 150 minút, o ktorom informoval aj národný dopravca.
Správu aktualizujeme.
