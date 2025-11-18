Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral rovných 100-tisíc eur, stávka ho vyšla len na 3 eurá

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Náhodný tip za tri eurá mu priniesol 100 000 eur.

Nedeľná stávka priniesla hráčovi z Trnavy veľké prekvapenie. V lotérii VŠETKO ALEBO NIČ vyhral 100 000 eur. Jednoduchý tiket podaný počas nedeľného predpoludnia mu tak priniesol výhru, na akú človek obyčajne len sníva.

O novom výhercovi informovala spoločnosť TIPOS, ktorá potvrdila, že v lotérii VŠETKO ALEBO NIČ padla ďalšia stotisícová výhra. Podľa TIPOSu ide o jednu z najmladších hier v ich ponuke a zároveň o lotériu, ktorá dáva hlavnú výhru dvomi rozdielnymi spôsobmi, ak hráč trafí všetko alebo nič.

Výherca si podal tiket v Trnave a zvolil si náhodný tip za tri eurá

Podľa informácií od TIPOSu si hráč tiket zakúpil šestnásteho novembra na jednom z trnavských predajných miest. Svoj výber nespájal so žiadnymi osobnými číslami. Nespoliehal sa na intuíciu. Jednoducho stlačil možnosť náhodného tipu. Za tri eurá získal dve hracie polia.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Jedno z nich bolo nevýherné, no druhé presne kopírovalo všetkých jedenásť čísel, ktoré v nedeľnom žrebovaní padli. Výsledok bol okamžitý. Výhra vo výške 100 000 eur.

VŠETKO ALEBO NIČ patrí medzi najjednoduchšie lotérie v ponuke TIPOSu. V osudí je dvadsaťdva čísel a denne sa žrebuje jedenásť. Zaujímavosťou je, že hlavná výhra nečaká iba na hráčov, ktorí trafia všetko. Získa ju aj ten, komu sa nepodarí trafiť ani jedno číslo. Práve táto dvojitá logika robí hru výnimočnou a rýchlo si získava nových fanúšikov.

Do hry sa dá zapojiť každý deň a rôznymi spôsobmi

Hráči si môžu staviť na ktoromkoľvek predajnom mieste TIPOSu, na stránke eTIPOS.sk, v mobilnej aplikácii aj prostredníctvom SMS. Tiket ponúka desať hracích polí a stávku je možné predplatiť až na dvanásť žrebovaní dopredu. Cena jedného hracieho poľa je 1,50 eura. K dispozícii sú vlastné čísla, náhodné tipy aj rýchle balíčky S, M, L a XL.

TIPOS pripomína, že číselné lotérie sú určené len osobám starším ako osemnásť rokov a že je dôležité hrať s mierou.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
