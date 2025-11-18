Už sa to blíži, vieme, kedy poriadne nasneží: Teploty klesajú, tvorí sa poľadovica. Pripravte sa na snehovú kalamitu

Do utorkového predpoludnia sa na cestách severného Slovenska môže vyskytovať poľadovica. Vo výstrahe na ňu upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstraha aktuálne platí do 9.00 h pre okresy Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského i časť Spiša v Košickom kraji. Upozornenie na riziká poľadovice na cestách pridáva aj Zelená vlna STVR. „Poľadovica je na Spišskej Magure,“ oznamuje s odvolaním sa na informácie od vodičov.
Ako informuje iMeteo, v závere tohto týždňa môžeme zažiť prvú väčšiu snehovú pokrývku a to dokonca aj v nížinách. Zrejme ste si ráno všimli, že sa ochladilo. Je to vplyvom studeného vzduchu, ktorý prúdi nad naše územie. Po včerajšom výdatnom lejaku nás dnes čaká slnečné počasie. To bude pretrvávať aj v najbližšie dni, zmena príde už vo štvrtok.
Čaká nás prvé väčšie sneženie
Nad Baltské more sa presunie tlaková níž, ktorá do strednej Európy pritiahne chladnejší vzduch. Počasie u nás ovplyvní aj frontálne rozhranie, no predpoveď na štvrtok ostáva pomerne jednoznačná – na Slovensku bude prevažne oblačno, chladno a počas dňa sa vyskytnú početné prehánky či slabý dážď. Na horách môže snežiť.
V piatok môže snežiť aj v nížinách. V noci zosilnie prílev studeného vzduchu od severozápadu a zrážky sa na teplotnom rozhraní ešte zvýraznia. Práve poloha tohto rozhrania bude kľúčová – rozhodne o tom, kde bude snežiť a kde zostane daždivé počasie. Podľa aktuálnych modelov by západ a sever Slovenska mali byť v chladnom vzduchu, kým juh a časť východu zostanú v teplejšom sektore. Sneženie tak môže zasiahnuť nielen sever, ale aj západné regióny vrátane Bratislavy.
Sobota už môže priniesť snehovú kalamitu. Nad našou oblasťou sa prehĺbi tlaková níž, čo môže priniesť výrazné zrážky. Ak sa teplotné rozhranie udrží nad severozápadom, sever a západ Slovenska môže zasiahnuť intenzívne sneženie s rizikom snehovej kalamity. Najvýdatnejšie zrážky sa očakávajú v sobotu večer – výdatný sneh je možný najmä v okolí Záhoria, Viedne či Bratislavy, zatiaľ čo na juhu a vo východných regiónoch bude pravdepodobnejšie pršať.
Kritické teda budú piatok a sobota. Vývoj počasia v týchto dňoch bude veľmi citlivý na presnú polohu teplotného rozhrania, ktorá sa v modeloch často mení – posun o desiatky kilometrov môže zásadne zmeniť charakter zrážok.
