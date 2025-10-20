Sme na tom horšie, než sa čakalo: Revízia odhalila nepríjemnú pravdu, slovenská ekonomika rastie pomalšie. Prognózy nepotešia

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Slovenská ekonomika v roku 2024 rástla pomalšie, než sa pôvodne očakávalo.

Slovenská ekonomika v roku 2024 rástla mierne pomalšie, ako bolo zverejnené v rámci jarnej revízie na jar 2025. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách dosiahol 1,9 %, pôvodne to bolo 2,1 %.

Revidovaný celkový objem HDP v roku 2024 v stálych cenách dosiahol 104,3 miliardy eur, bolo to o 114 miliónov eur menej ako pôvodne zverejnená hodnota. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v jesennej revízii HDP. Revízia mierne znížila hodnotu rastu ekonomiky v roku 2023 z pôvodných 2,2 % na aktuálnych 2,1 %.

Mierne úpravy aj v rokoch 2022 a 2023

Dotkla sa aj roka 2022, kde takisto došlo k miernej úprave, ale rast sa mierne zvýšil z pôvodných 0,4 % na 0,5 %. Rok 2021 zostal nezmenený. Úpravy súvisia so zapracovaním výstupov z finálnych ročných zisťovaní ukazovateľov vstupujúcich do HDP za rok 2024, ktoré spresnili dáta získavané zo štvrťročných zisťovaní. Súhrnný dosah revízie v rokoch 2021 až 2024 predstavoval zmenu od -0,2 do 0,1 percentuálneho bodu (p. b.).

Ilustračná foto: Pexels

Revízia sa súčasne prejavila v hodnotách HDP za jednotlivé štvrťroky. Pôvodné hodnoty medziročného rastu či poklesu reálneho HDP (v stálych cenách) boli upravené od -0,2 p. b. do +0,3 p. b. Úpravy v jednotlivých štvrťrokoch revidovaných rokov neboli výrazné. Hodnoty HDP v jednotlivých štvrťrokoch 2024 sa s výnimkou druhého štvrťroku zhodne znížili o 0,2 p. b., druhý štvrťrok zostal nezmenený.

Najväčšia revízia vo štvrtom štvrťroku 2022

V štvrťrokoch roku 2023 sa ukázal mierne lepší výkon iba v 1. štvrťroku (prepísaná hodnota z 0,8 % na 0,9 %), naopak, v dvoch štvrťrokoch sa rast zrevidoval na nižšie hodnoty o 0,1 p. b. až 0,2 p. b.

Najvýraznejšie sa zrevidovali hodnoty vo 4. štvrťroku 2022, keď sa pôvodne vykázaný pokles o 0,1 % prepísal na rast o 0,2 %. Okrem toho slabší výkon ekonomiky sa ukázal aj za prvé dva štvrťroky 2025, kde došlo k poklesu o 0,1 p. b. v obidvoch štvrťrokoch.

