Ďalší masívny internetový výpadok: Nefunguje viacero známych služieb, chyba nie je na vašej strane

Internet dnes zažíva ďalší masívny výpadok. Cloudfare opäť hlási problémy a to po tom, ako ohlásili plánovanú údržbu serverov. Ak sa vám teda stane, že nejaká služba vám nebude fungovať, chyba nie je na vašej strane.
Aktualizácia o 10:20: Vyzerá to tak, že služby sú už opäť aktívne a fungujú. Služba Cloudflare na webe uviedla že problém opravili a monitorujú ho. Stále je však možné, že problémy budú pretrvávať. Ideálne je sledovať web Cloudfare.
Problémy s internetom
Používatelia po celom svete momentálne v poslednej hodine čelia problémom s pripojením vo viacerých aplikáciách, keďže spoločnosť Cloudflare, zabezpečujúca kľúčovú infraštruktúru internetu, potvrdila, že 5. decembra 2025 zaznamenala „zhoršenie služby“. Aj platforma na sledovanie služieb Downdetector bola nedostupná, čo potvrdzuje vážnosť problémov v infraštruktúre Cloudflare.
Problémy môže mať aj Canva, LinkedIn alebo Zoom.
Správu budeme aktualizovať.
