Hrozivý nález na sídlisku v Bratislave: Hliadku privolali k telu, mužovi už nevedeli pomôcť. Zrejme si siahol na život

Telo muža bez známok života našli dnes ráno na Haanovej ulici v bratislavskej Petržalke. Oznámenie prijali policajti krátko pred 07.30 h a na miesto okamžite vyslali hliadku.
Podľa informácií, ktoré polícia zverejnila na svojom facebookovom profile, policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V potvrdili, že nález je opodstatnený a muž bol v čase príchodu bez známok života.
Muža našli obeseného, príčinu smrti určí pitva
„Podľa doterajších informácií sa mal na mieste nachádzať obesený 43-ročný muž,“ uviedla polícia. Okolnosti aj príčinu úmrtia určí zdravotno bezpečnostná pitva, ktorá má potvrdiť, čo presne sa stalo.
Udalosťou sa už zaoberajú kriminalisti, ktorí zhromažďujú informácie priamo na mieste. „Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa už policajti zaoberajú,“ doplnila polícia na sociálnej sieti.
