Ďalší balík sankcií by Rusov, ktorí slúžili v armáde, odpojil od zvyšku EÚ. Mali by sem zakázaný vstup

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
EK tiež navrhne sankcie na banky a desiatky krypto platforiem, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať západné obmedzenia aj v tretích krajinách.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok predstavila 21. balík protiruských sankcií. Jedným z navrhovaných opatrení je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre Rusov, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku súčasnej vojny a podieľali sa na invázii na Ukrajinu. EK tiež navrhuje ďalšie sankcie voči ruskému energetickému a bankovému sektoru, ako aj kryptomenovým sieťam, informuje TASR.

„Po prvýkrát navrhujeme zakázať vstup do EÚ každému, kto od začiatku vojny slúžil v ruských ozbrojených silách,“ citovala von der Leyenovú agentúra AFP.

Námestie v Moskve
Ilustračná foto: Sachkv, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Sankcie by sa dotkli aj priemyslu

S cieľom obmedziť príjmy Ruska z vývozu ropy EK plánuje zachovanie súčasného cenového stropu pre ruskú ropu na úrovni okolo 44 dolárov. Ten by sa za iných okolností musel zvýšiť pre rastúce ceny na svetovom trhu v dôsledku vojny s Iránom a blokády Hormuzského prielivu. „To poskytne ropným trhom čas na stabilizáciu a zároveň udrží tlak na ruské príjmy,“ vysvetlila von der Leyenová.

Sankcie zasiahnu dovoz ruských rýb a rozšíria sa aj vývozné obmedzenia na tovary a technológie, ktoré využíva ruský zbrojársky priemysel. „Zameriavame sa napríklad na ďalšie kovy a zliatiny, ktoré sa používajú v leteckom a kozmickom priemysle, ako aj v obrannom sektore,“ uviedla von der Leyenová.

EK tiež navrhne sankcie na banky a desiatky krypto platforiem, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať západné obmedzenia aj v tretích krajinách. „Bude to mať silný odradzujúci účinok na krajiny, v ktorých majú sídlo platformy pomáhajúce Rusku obchádzať naše sankcie,“ uviedla šéfka EK. Na sankčný zoznam sa dostane aj ďalších 30 plavidiel z ruskej tieňovej flotily.

K súčasnej situácii v Rusku von der Leyenová uviedla, že štyri roky po začatí rozsiahlej invázie Moskva jednoznačne zlyhala v snahe podrobiť si Ukrajinu a cena, ktorú za vojnu platí, sa každým dňom zvyšuje. Životná úroveň v krajine podľa nej ďalej klesá. „Inflácia dosahuje takmer šesť percent. Úrokové sadzby sú na úrovni 14,5 percenta. Dane rastú,“ povedala.

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