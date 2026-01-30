Cudzinec navštívil Luník IX: Ukázal realitu života v najväčšom rómskom gete v Európe

Reprofoto: YouTube.com (@Sam)

Michaela Olexová
Britský tvorca obsahu zamieril na košické sídlisko Luník IX, aby priniesol väčší rozhľad do života rómskej komunity na Slovensku a v Európe.

Opisuje ostrý kontrast medzi košickým historickým centrom a neslávne známym sídliskom, ktoré si vyslúžilo nelichotivú prezývku najväčšieho rómskeho geta v Európe. Uvádza, že dnes tu má žiť približne 10-tisíc ľudí, hoci oficiálne štatistické údaje z roku 2024 hovoria o počte 7 185 obyvateľov.

Počas prechádzky Košicami si tvorca obsahu Sam Pepper všíma nízku mieru diverzity v meste. Poznamenáva, že v historickom centre vidí „takmer výlučne ľudí svetlej pleti“.

Keď sa pokúša privolať si taxík z centra na Luník IX, vodič jazdu po zistení cieľa okamžite ruší. Až po viacerých pokusoch ho na sídlisko odvezie žena, ktorá ho však vysadí ešte pred jeho začiatkom, pri autobusovej zastávke. Sam tvrdí, že samotné sídlisko nenavštevuje ani polícia a nejazdí tam ani mestská hromadná doprava.

Nájde školu a opíše históriu rómskej komunity na Slovensku

Krátko po príchode ho osloví skupina detí, ktoré mu ponúknu, že ho za poplatok prevedú sídliskom. O chvíľu sa už rozprávajú o tom, či je lepším futbalistom Messi alebo Ronaldo. Postupne sa okolo neho zhromažďuje čoraz viac detí – laškujú s ním, zabávajú sa a predvádzajú mu rôzne triky.

Pri ďalšej prechádzke sídliskom si všimne, že priamo v jeho strede stojí škola. „Je pekné, že tu je škola,“ hovorí, „ale dôvod, prečo sa tu nachádza, je ten, aby deti zostali na sídlisku. Aby sídlisko neopúšťali a nestretávali iných ľudí.“

Neskôr Sam divákov zasvätí aj do histórie rómskej komunity na Slovensku. Podľa jeho slov sú Rómovia na území Slovenska prítomní už od 15. storočia (iné zdroje udávajú už skoré 14. storočie), majú slovenské občianstvo, slovenský pas a žili tu generáciu po generácii.

Foto: interez.sk

Poukazuje pritom na to, že v 90. rokoch sa mal začať proces systematickej segregácie – rómske komunity boli na Slovensku presúvané mimo miest a de facto im bol obmedzený prístup do mestského prostredia.

Proces, ktorý viedol k vzniku sídliska Luník IX, je v skutočnosti o niečo zložitejší a rozhodnutia smerujúce k odsunutiu rómskej komunity od majority v meste Košice začali v období socializmu, informuje Romano fórum. O sídlisku s názvom Luník IX vieme už od roka 1975, pričom samotný proces plánovania takéhoto mestského projektu začal pod názvom ABC Myslava.

Tento krok označuje za „jeden z najjasnejších prejavov masového rasizmu v modernej spoločnosti“.

Preplnené a malé byty bez vody a v nebezpečnom prostredí

