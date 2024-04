Boli sme na Luníku IX: Kvôli bezpečiu sme tam išli skoro ráno, keď miestni spia, aj tak po nás kričali. Toto nás prekvapilo

Luník IX patrí medzi najznámejšie časti Košíc. Vari ani niet Slováka, ktorý by o tomto sídlisku už aspoň čo-to nepočul. Dokonca o ňom píšu aj v zahraničí. Boli sme sa tam pozrieť osobne, toto nás prekvapilo.

Malo to byť jedno z najkrajších a najbezpečnejších sídlisk

Ako informuje web mestskej časti, Luník IX vznikol po predchádzajúcich 8 sídliskách s označením Luník I až VIII ako experiment (celkovo je však jednou z 22 mestských častí). Výstavba bola začatá v 70. rokoch a prví obyvatelia sa sem oficiálne nasťahovali v roku 1978. Od ostatných častí je trochu vzdialenejší a v porovnaní s druhými sídliskami ho okrem Rómov mali obývať najmä vojaci a policajti, sídlisko sa teda malo pýšiť mimoriadnou bezpečnosťou. Keďže sa nachádza pod lesom, podľa Aktualít to malo byť zároveň aj najkrajšie košické sídlisko.

Už po roku 1981 tu ale v porovnaní s pôvodným plánom bola veľmi vysoká koncentrácia rómskeho obyvateľstva, vojaci ani policajti tu totiž bývať nechceli (okrem Rómov im prekážala aj neďaleká skládka). A to napriek tomu, že cieľom bolo dosiahnuť asimiláciu rómskych rodín presídlených z neďalekého Tábora a ďalších miest medzi tými nerómskymi. V súčasnosti je práve na tomto mieste najvyššia hustota rómskeho obyvateľstva na Slovensku.

Podľa webu Habitat for Humanity je zároveň Luník IX s počtom obyvateľov blížiacim sa k číslu 7 000 jedným z najväčších rómskych osídlení v Európe. V duchu pôvodných plánov tu malo žiť len 2 500 ľudí. Byty mali byť prideľované starostlivo vybraným rodinám, no skončilo to pravým opakom. Postupne sa Luník IX stával miestom, kde boli konflikty na dennom poriadku a k horšiemu sa menila aj jeho reputácia. To, spolu s narastajúcim rasizmom voči rómskej komunite, vydláždilo cestu k značnému zanedbávaniu oblasti.

Boli sme sa tam pozrieť aj my

Na Luník IX sme sa vybrali aj my. Na neslávne známe sídlisko som sa na odporúčanie taxikára, ktorý ma viezol, vybrala v skorých ranných hodinách. Vtedy väčšina miestnych ešte spí, inak vraj nie je dobré len tak sa tu potulovať a príliš na seba strhávať pozornosť. Nebola to moja prvá cesta na toto sídlisko. Ešte ako vysokoškolská študentka som tu bola spolu so spolužiakmi zisťovať intelektuálnu úroveň detí v miestnej škole. Zážitok bol skôr smutný. Niektoré z detí nepoznali ani základy hygieny, mali vši a niektoré sa zatiaľ nenaučili po slovensky. V škole sa od základov učili aj také veci, že si majú po použití toalety umyť ruky.

Ako píše web Aktuality, už od začiatku existencie Luníka IX tu panoval chaos, chýbala tu občianska vybavenosť a obyvatelia chrlili sťažnosti. Postupne sa charakter sídliska menil, mesto sem začalo presídľovať bezdomovcov a neplatičov. Nerómski obyvatelia protestovali a postupne odchádzali. Tvrdili, že nie sú rasisti, no chcú žiť slušne.

Postupne to na sídlisku vyzeralo čoraz horšie, hromadil sa tu odpad a mnoho ľudí sa mu začalo oblúkom vyhýbať. Luník IX sa doslova začal rozpadávať obyvateľom pod rukami, byty „vybývali“. Po roku 2004 ho postupne odpojili od pravidelného prívodu tepla, teplej vody, ale aj plynu. Nedoplatky siahali k miliónovým sumám. Tak ako pred rokmi, aj teraz ma vítal smutný pohľad na zničené bytovky. Na jednej z nich boli maľby z čias návštevy pápeža. Pred druhým blokom vytekala z kohútika voda, plytvanie zrejme nikoho netrápilo, a do jedného z okien bola natiahnutá hadica. Na niektorých bytoch boli okenné tabule nahradené celtou či kartónmi.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať zadarmo Prihlásiť sa Ponuka predplatného