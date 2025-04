Covidové amnestie zrejme aj tak budú: Fico chce prelomiť veto prezidenta. Ten to vraj určite bude rešpektovať

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odporučí klubu poslancov Národnej rady (NR) SR za Smer-SD, ako aj ďalším poslancom vládnej koalície, aby za zákon o tzv. covidových amnestiách opätovne hlasovali a prelomili veto prezidenta SR Petra Pellegriniho. Vyhlásil to na sociálnej sieti. Zároveň podotkol, že rešpektuje ústavné právo prezidenta vrátiť do parlamentu schválený zákon na opätovné prerokovanie, tzv. právo veta.

„Ako my rešpektujeme právo veta prezidenta, prezident bude nepochybne rešpektovať aj právo NR SR jeho veto prelomiť. Ak by sa tak stalo na májovo-júnovej schôdzi NR SR, poškodení občania budú mať k dispozícii len niekoľko týždňov na podanie žiadosti o odškodnenie,“ napísal premiér.

Neoblomný Fico

Pripomenul, že zákon o tzv. covidovej amnestii predložila vláda do parlamentu v presvedčení, že postupy predošlých vlád v boji proti pandémii COVID-19 boli v absolútnej väčšine protiústavné a nezákonné a ich výsledkom boli tisíce nevinných obetí.

„Časť týchto postupov bola označená za protiústavnú aj Ústavným súdom SR. Dnes vychádzajú na povrch aj informácie o ‚kvalite‘ experimentálnych vakcín proti COVID-19 a zvrátenosti kampane na podporu očkovania pod názvom ‚Očkovanie je sloboda‘,“ doplnil s tým, že za týchto okolností bude poslancom vládnej koalície odporúčať opätovné zahlasovanie za tento zákon.

Poslanci NR SR začiatkom apríla schválili zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Prezident ho v piatok nepodpísal a vráti ho s výhradami parlamentu na opätovné prerokovanie. Hlava štátu nesúhlasí s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali od štátu akékoľvek pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení.

„Každý jeden človek, ktorý porušil vtedy platné nariadenie a bol za to zo zákona potrestaný, má dnes byť podľa nového zákona odškodnený. Považujem to za mimoriadne nebezpečný precedens,“ vyhlásil Pellegrini.

Pellegrini to podpísať nedokázal

Pripomenul, že zákon má odškodniť aj osoby, ktoré vedome porušovali opatrenia, napríklad v nemocniciach či v domovoch seniorov, a svojím konaním mohli reálne niekoho nakaziť a spôsobiť mu smrť. „Nemohol by som sa pozrieť do očí pozostalým po obetiach covidu, ak by zákon začal platiť v tejto podobe. Preto som presvedčený, že ho treba upraviť,“ zdôraznil.

Hlava štátu pripomenula, že Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil protiústavnosť pandemických opatrení iba v prípade nedobrovoľného zatvárania ľudí do karanténnych zariadení. „V tomto bode preto súhlasím, aby ľudia, ktorí boli proti svojej vôli zavretí do karantény v štátnych zariadeniach – a ešte si ju aj museli zaplatiť – boli za tento krok odškodnení,“ vysvetlil prezident.

Stotožňuje sa s tým, že treba riadne, na základe vedeckých poznatkov a úcty k faktom zhodnotiť opatrenia, ktoré boli prijaté počas pandémie. „Musíme vedieť, ktoré opatrenia boli účinné a chránili naše životy, ktoré boli zbytočné a ktoré boli dokonca pre naše zdravie škodlivé,“ poznamenal. Upozornil však, že vláda doposiaľ nebola schopná takúto analýzu predložiť.