Čoskoro sneh zasype mnohé lokality Slovenska. Očakáva sa niečo, čo tu nebolo zhruba 10 rokov

Dnes bude jasno až polooblačno, v Žilinskom kraji a na východe až veľká oblačnosť. V severnej polovici na viacerých miestach, inde ojedinele, slabé sneženie alebo snehové prehánky. Na severe sa ojedinele môžu tvoriť snehové jazyky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.
Najvyššia denná teplota bude 0 až 5 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní okolo -2 stupne Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom okolo -8 stupňov Celzia.
Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), na juhozápade a východe lokálne okolo 11 metrov za sekundu (40 km/h), a tam v nárazoch ojedinele okolo 18 mmetrov za skundu (65 km/h). Na hrebeňoch hôr sa očakáva prudký vietor až víchrica, vo vysokých polohách mohutná víchrica.
Spadnúť môže do štyroch milimetorv zrážok, prípadne do 5 centimetrov snehu.
Ďalší studený front dorazí o niekoľko hodín
Prvý studený front zatiaľ priniesol len mierne ochladenie a slabý poprašok snehu, najmä na severe. No v noci z pondelka na utorok dorazí ďalší s citeľne chladnejším vzduchom, informuje iMeteo. Sneženie sa rozšíri na viaceré miesta a v utorok ráno už bude sever Slovenska miestami pod snehovou pokrývkou. Tam môže pribudnúť až okolo 10 cm snehu, inde na severe do 5 cm.
30 cm do Nového roka
Najintenzívnejšie sneženie sa očakáva na Silvestra. Sneh by mal padať takmer na celom území, vrátane nížin. Najviac ho pribudne v Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom a západnej časti Banskobystrického kraja, kde môže napadnúť 5 až 10 cm, inde väčšinou do 5 cm. V severných regiónoch Slovenska môžu mať na Nový rok ráno až okolo 30 cm čerstvého snehu, píše iMeteo.
Studený vzduch sa nebude držať len nad Slovenskom, ale pokryje takmer celú Európu. Sneženie čaká viaceré krajiny a snehová pokrývka by sa mala udržať aj v našej oblasti. Ako píše iMeteo, ide o situáciu, akú sme tu nezažili niekoľko rokov – plošne najvýraznejšie sneženie za poslednú dekádu.
