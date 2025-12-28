Čoskoro sneh zasype mnohé lokality Slovenska. Očakáva sa niečo, čo tu nebolo zhruba 10 rokov

Ilustračná foto: TASR (Daniel Stehlík)

Tomáš Čapák
SITA
Na Silvestra má sneh padať takmer na celom území.

Dnes bude jasno až polooblačno, v Žilinskom kraji a na východe až veľká oblačnosť. V severnej polovici na viacerých miestach, inde ojedinele, slabé sneženie alebo snehové prehánky. Na severe sa ojedinele môžu tvoriť snehové jazyky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

Najvyššia denná teplota bude 0 až 5 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní okolo -2 stupne Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom okolo -8 stupňov Celzia.

Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), na juhozápade a východe lokálne okolo 11 metrov za sekundu (40 km/h), a tam v nárazoch ojedinele okolo 18 mmetrov za skundu (65 km/h). Na hrebeňoch hôr sa očakáva prudký vietor až víchrica, vo vysokých polohách mohutná víchrica.

Spadnúť môže do štyroch milimetorv zrážok, prípadne do 5 centimetrov snehu.

Ďalší studený front dorazí o niekoľko hodín

Prvý studený front zatiaľ priniesol len mierne ochladenie a slabý poprašok snehu, najmä na severe. No v noci z pondelka na utorok dorazí ďalší s citeľne chladnejším vzduchom, informuje iMeteo. Sneženie sa rozšíri na viaceré miesta a v utorok ráno už bude sever Slovenska miestami pod snehovou pokrývkou. Tam môže pribudnúť až okolo 10 cm snehu, inde na severe do 5 cm.

Ilustračná foto: Unsplash

30 cm do Nového roka

Najintenzívnejšie sneženie sa očakáva na Silvestra. Sneh by mal padať takmer na celom území, vrátane nížin. Najviac ho pribudne v Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom a západnej časti Banskobystrického kraja, kde môže napadnúť 5 až 10 cm, inde väčšinou do 5 cm. V severných regiónoch Slovenska môžu mať na Nový rok ráno až okolo 30 cm čerstvého snehu, píše iMeteo.

Studený vzduch sa nebude držať len nad Slovenskom, ale pokryje takmer celú Európu. Sneženie čaká viaceré krajiny a snehová pokrývka by sa mala udržať aj v našej oblasti. Ako píše iMeteo, ide o situáciu, akú sme tu nezažili niekoľko rokov – plošne najvýraznejšie sneženie za poslednú dekádu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z mesta rovno do hôr: Plačková otvorila kaviareň na Donovaloch, nový podnik stojí priamo pod…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac