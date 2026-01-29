Čo sa dialo v Golianove: Vyjednávač s otcom komunikoval celé hodiny, muž bol držiteľom zbrojného preukazu

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Nitre potvrdilo úspešné ukončenie zásahu v Golianove v okrese Nitra. V jednom z rodinných domov v stredu (28. 1.) zadržiaval otec dve maloleté deti, ktoré odmietal vydať ich matke. Policajný zákrok trval osem hodín, zasahovali viaceré zložky polície.
Nikto nebol počas neho zranený, informovala polícia. Rodinná dráma sa začala v popoludňajších hodinách, keď pracovníčky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doručovali otcovi dvoch maloletých detí súdne rozhodnutie. Muž toto rozhodnutie nerešpektoval.
Vyjednávač muža vylákal z domu, deti prevzala sociálna kuratela
Pracovníčky úradu vedeli, že muž má vydaný zbrojný preukaz a je držiteľom zbrane. „Do akcie preto boli zmobilizované sily a prostriedky, viaceré zložky polície vrátane vyjednávačov, tímu krízovej intervencie, ktorí sa ihneď presunuli na miesto,“ potvrdila polícia. Jediným cieľom bolo ochrániť životy osôb, zmierniť dôsledky danej situácie na maloletých, ktorí sa na mieste nachádzali, a presunúť ich na bezpečné miesto.
Počas osemhodinového zákroku viedol vyjednávač aktívnu komunikáciu s mužom, podarilo sa mu ho vylákať z domu. Následne bol muž zadržaný. Deti si prevzal tím krízovej intervencie a následne boli odovzdané do rúk pracovníčok sociálnej kurately.
