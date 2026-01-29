Otec odmietal vydať deti matke: Rodinná dráma v Golianove sa skončila, zasahovali aj kukláči

Rodinná dráma v obci Golianovo v okrese Nitra sa skončila v stredu (28. 1.) krátko pred polnocou. Na mieste zasahovali desiatky policajtov vrátane kukláčov a policajného vyjednávača. V jednom z rodinných domov držal otec niekoľko hodín dve malé deti, ktoré odmietal vrátiť ich matke.
Podľa očitých svedkov nebol pri zásahu nikto zranený. Na mieste boli sústredené viaceré zložky polície. „Z dôvodu citlivosti prípadu zatiaľ polícia nebude poskytovať bližšie informácie,“ povedal hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Otca vyviedlo z miery rozhodnutie súdu
Podľa obyvateľov obce malo byť príčinou skratového konania otca rozhodnutie súdu o zverení detí do opatery matke. Tá si mala prísť deti vyzdvihnúť, no otec ich odmietal vydať. Muž by mal byť držiteľom zbrojného preukazu a mať v legálnej držbe zbrane. Polícia bude informovať o prípade, až keď to situácia dovolí, skonštatoval Havetta.
