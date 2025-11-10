Čo sa dialo po nehode vlakov: Lekári ošetrili desiatky pacientov, 3 museli operovať. Hlásia polytraumy aj vážne poranenia

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Nina Malovcová
TASR
Zrážka vlakov pri Pezinku
Lekári opisujú náročnú noc plnú operácií a koordinácie tímov.

V nemocniciach v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) ošetrili po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku 52 ľudí. Z toho 40 osôb previezli do štyroch nemocníc UNB záchrankami a ďalších 12 ľudí prišlo mimo sanitiek.

TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská. „Rozsah zranení bol rôzny – od ľahkých, ako sú odreniny alebo pomliaždeniny, až po ťažké, ktoré si vyžadovali operačný zákrok. Boli to rôzne polytraumy, zlomeniny končatín, vážne poranenia hrudníka, brucha alebo hlavy,“ spresnila Kliská.

Rozsah zranení bol rôzny

Ako podotkla, traja pacienti sa podrobili operačnému zákroku, aktuálne sú stabilizovaní a mimo ohrozenia života. V nemocniciach UNB zostalo hospitalizovaných 13 pacientov.

„Aj vďaka rýchlemu zásahu našich zdravotníkov je ich stav stabilizovaný, majú sa dobre a sú pod dohľadom zdravotného personálu. Ostatných pacientov, ktorí mali ľahké zranenia, ošetrili na centrálnych prijímacích oddeleniach a vzhľadom na to, že ich stav si nevyžadoval hospitalizáciu, prepustili ich do domácej liečby,“ uviedla hovorkyňa.

Riaditeľ UNB sa poďakoval zdravotníkom

Riaditeľ UNB Alexander Mayer sa poďakoval zdravotníkom. „Išlo o výnimočnú tímovú prácu, keď sa naši zdravotníci dokázali zosynchronizovať a podať mimoriadne profesionálny výkon. Oceňujem obrovské nasadenie všetkých, ktorí celú noc pracovali na záchrane ľudských životov,“ povedal Mayer.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

