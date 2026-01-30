Čo sa deje s dojčenskými výživami? Problém má ďalšia známa značka, predáva sa aj na Slovensku. Môže byť nebezpečná

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Výrobky sa dostali aj na Slovensko.

Počiatočná detská dojčenská výživa z Nemecka bola kontaminovaná cereulidom. Ide o výrobky Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil vyrobené pre spoločnosť Danone. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Hygienici dostali cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka. Podľa oznámenia RASFF ide o výrobok Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil výrobné číslo 172911, DMT 10. novembra 2026, 800 gramov, ďalej výrobné číslo 191245, DMT 19. novembra 2026, 1,2 kilogramu a výrobné číslo 199960, DMT 20. apríla 2027, 800 gramov.

Výrobky sa dostali aj na Slovensko

„Nemecký predajca MHA Müller Handels GmbH & Co. KG dodal uvedené výrobky aj do SR,“ potvrdili. ÚVZ neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku Aptamil Pronutra Pre na prípravu stravy pre dojčatá.

Všetky tri produkty vyrobili podľa ÚVZ s použitím základného prášku z Írska kontaminovaného cereulidom. Na základe toho spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala 24. januára preventívne sťahovať tieto tri výrobky z trhu.

Možné zdravotné riziká a postup pre zákazníkov

„Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie,“ ozrejmil úrad. Tvrdí, že príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili.

Ilustračná foto: Pexels

Nejde o jediný prípad

Úrad verejného zdravotníctva minulý týždeň oznámil preventívne sťahovanie viacerých výrobkov dojčenskej výživy Bebelo Milk 1 a Bebelo Milk 2, pri ktorých existuje podozrenie na prítomnosť cereulidu vo vstupnej surovine dodanej treťou stranou. Regionálne úrady overujú ich stiahnutie z predaja a zákazníci môžu dotknuté výrobky vrátiť u predajcov, kde ich zakúpili. ÚVZ zároveň odporúča tieto šarže nepoužívať na prípravu stravy pre dojčatá.

Nedávno sme vás taktiež  informovali o prípade, keď sa zo slovenského trhu preventívne sťahovali viaceré výrobky dojčenskej výživy značky BEBA pre potvrdenú prítomnosť nebezpečného cereulidu. Hygienici vtedy upozorňovali, že toxín môže spôsobiť nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie či malátnosť a rodičom odporúčali dotknuté šarže nepoužívať a vrátiť ich u predajcov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac