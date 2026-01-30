Čo sa deje s dojčenskými výživami? Problém má ďalšia známa značka, predáva sa aj na Slovensku. Môže byť nebezpečná

Počiatočná detská dojčenská výživa z Nemecka bola kontaminovaná cereulidom. Ide o výrobky Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil vyrobené pre spoločnosť Danone. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Hygienici dostali cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka. Podľa oznámenia RASFF ide o výrobok Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil výrobné číslo 172911, DMT 10. novembra 2026, 800 gramov, ďalej výrobné číslo 191245, DMT 19. novembra 2026, 1,2 kilogramu a výrobné číslo 199960, DMT 20. apríla 2027, 800 gramov.
Výrobky sa dostali aj na Slovensko
„Nemecký predajca MHA Müller Handels GmbH & Co. KG dodal uvedené výrobky aj do SR,“ potvrdili. ÚVZ neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku Aptamil Pronutra Pre na prípravu stravy pre dojčatá.
Všetky tri produkty vyrobili podľa ÚVZ s použitím základného prášku z Írska kontaminovaného cereulidom. Na základe toho spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala 24. januára preventívne sťahovať tieto tri výrobky z trhu.
Možné zdravotné riziká a postup pre zákazníkov
„Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie,“ ozrejmil úrad. Tvrdí, že príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili.
Nejde o jediný prípad
Úrad verejného zdravotníctva minulý týždeň oznámil preventívne sťahovanie viacerých výrobkov dojčenskej výživy Bebelo Milk 1 a Bebelo Milk 2, pri ktorých existuje podozrenie na prítomnosť cereulidu vo vstupnej surovine dodanej treťou stranou. Regionálne úrady overujú ich stiahnutie z predaja a zákazníci môžu dotknuté výrobky vrátiť u predajcov, kde ich zakúpili. ÚVZ zároveň odporúča tieto šarže nepoužívať na prípravu stravy pre dojčatá.
Nedávno sme vás taktiež informovali o prípade, keď sa zo slovenského trhu preventívne sťahovali viaceré výrobky dojčenskej výživy značky BEBA pre potvrdenú prítomnosť nebezpečného cereulidu. Hygienici vtedy upozorňovali, že toxín môže spôsobiť nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie či malátnosť a rodičom odporúčali dotknuté šarže nepoužívať a vrátiť ich u predajcov.
Nahlásiť chybu v článku