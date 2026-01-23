Z predaja sťahujú viaceré výrobky pre deti. Odborníci nevylučujú závažnejšie zdravotné následky

Ilustračná fotografia. Zdroj: AI/ChatGPT

TASR
Tomáš Čapák
Zo slovenského trhu sťahujú viaceré výrobky dojčenskej výživy.

Oznámil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v nadväznosti na oznámenie, ktoré dostal od distribučnej spoločnosti.

Stiahnutie z trhu sa týka výrobkov Bebelo Milk 1 (počiatočná dojčenská výživa), šarža 25020112, DMT 28/08/2027, EAN kód 8595566428327, takisto Bebelo Milk 2 (následná dojčenská výživa), šarža 25020021, DMT 17/12/2026, EAN kód 8595566424855 a tiež Bebelo Milk 2 (následná dojčenská výživa), šarža 25020080, DMT 25/05/2027, EAN kód 8595566424855.

„V doručenom oznámení spoločnosti Dr. Max Pharma sa uvádza, že spoločnosť dostala informácie o možnej prítomnosti cereulidu vo vstupnej surovine (omega-6 ARA) použitej vo vyššie uvedených výrobkoch, dodávanej treťou stranou,“ doplnil ÚVZ.

Kontaminácia cereulidom môže spôsobiť…

Vysvetlil ďalej, že kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie. „Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie uvedených výrobkov z trhu v SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili,“ informoval ÚVZ.

