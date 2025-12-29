„Moje partnerky to majú dosť ťažké,“ prezradil Maroš Kramár. V jednej veci sa jeho mame len tak nevyrovnajú

Foto: Instagram (maroskramar, mamanaprenajom.markiza)

Frederika Lyžičiar
Partnerky to nemajú jednoduché, latku v kuchyni nastavila mama poriadne vysoko.

Herec, otec a muž, ktorý sa nebojí priznať, ako veci doma naozaj fungujú.

Herec Maroš Kramár porozprával o rodine aj varení spôsobom, v ktorom sa spozná nejeden rodič. Pre magazín Dobré jedlo poodhalil, že k jeho vzťahu k domácnosti a kuchyni výrazne prispela rodina, v ktorej vyrastal. Práve spomienky na detstvo, vône jedál a prirodzené rozdelenie rolí vníma ako súčasť reality, ktorú dnes nijako neprikrášľuje.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Rodičovstvo s nadhľadom a bez idealizovania

Kramár sa nikdy netváril ako dokonalý otec, ktorý zvláda všetko rovnako ako jeho partnerky. Naopak, otvorene pomenúva realitu, ktorú mnohé rodiny dôverne poznajú a ktorú potvrdzuje aj vo chvíľach, keď výnimočne nechá verejnosť nahliadnuť do svojho súkromia, vrátane dcérky Rije, ktorú nedávno ukázal.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Maros Kramar (@maroskramar)


„Väčšinu tých starostí má na svojich pleciach vždy mama a tí otcovia, či sú mladí a či starí, sú aj tak takí, že chodia do práce a zarábajú a keď prídu, tak sú na hranie,“ povedal dávnejšie pre magazín Báječná žena. Zároveň s úsmevom dodal, že práve hranie mu ide veľmi dobre.

Kuchyňa ako spomienka na mamu

