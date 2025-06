Chorvátsko zatvára obľúbenú pláž: Dovolenkári hromžia, v mori sa kúpu napriek zákazu. To však môže byť problém

Aj keď sa hlavná dovolenková sezóna v Chorvátsku ešte len rozbieha, Dubrovník už praská vo švíkoch. Jedna z miestnych pláží, ktorú roky vyhľadávajú domáci aj zahraniční návštevníci, však zostáva pre verejnosť neprístupná. Dôvodom je zosuv pôdy a skál, ku ktorému došlo ešte vo februári po silnej prívalovej búrke. Napriek tomu sa tam ľudia stále kúpu.

Úrady pritom upozorňujú, že ide o vysoko rizikovú zónu, ktorú by ľudia mali obísť oblúkom. Na situáciu upozornil chorvátsky portál Morski.hr, ktorý cituje aj jedného zo zahraničných návštevníkov. Ten si pochvaľoval vodu, aj keď priznal, že je ešte chladná. Miesto označil za príjemné, no do mora vstupuje na vlastné nebezpečenstvo.

Opravená je len jedna z pláží, druhá stále čaká

Mesto Dubrovník sa v posledných mesiacoch zameralo na úpravu aspoň niektorých prímorských lokalít. Nový vzhľad dostala napríklad pláž pri hoteli Sumratin, ktorá je pod správou mesta. Hovorkyňa radnice Marijana Aksić Vitković pre chorvátsku stanicu HRT uviedla, že bol priestor vyčistený od odpadkov, boli odstránené zvyšky starých stavieb a niektoré prvky prešli opravou.

Podľa jej slov bolo cieľom zvýšiť bezpečnosť pre všetkých návštevníkov, ktorí sa tu pohybujú. Oveľa horšia je situácia na známej piesočnatej pláži pod hotelom Bellevue, ktorú ešte začiatkom roka zasiahla silná búrka. Výdatné zrážky spôsobili masívny zosuv horniny, ktorý ohrozil nielen pláž, ale aj jej okolie. Ako uviedol aj portál The Dubrovnik Times, časť poškodenia opravil samotný hotel, no zvyšok patrí do kompetencie mesta. To zatiaľ neschválilo potrebný rozpočet na opravu.

Na opravu chýbajú peniaze, pláž tak ostáva zatvorená

Podľa predbežných výpočtov si rekonštrukcia vyžiada približne 365-tisíc eur. Ako potvrdila hovorkyňa mesta, zatiaľ prebiehajú prípravy na vyčlenenie financií. Akonáhle budú peniaze k dispozícii, spustí sa zrýchlené verejné obstarávanie. Radnica verí, že by pláž mohla byť pripravená pre verejnosť už začiatkom júla.

Oficiálne však pláž zostáva uzavretá, a to z dôvodu vážneho ohrozenia bezpečnosti. Ani to však mnohých dovolenkárov neodradilo. Na mieste sa aj napriek zákazu stále kúpu miestni aj zahraniční turisti. „Viem, že je to trochu nebezpečné, ale keď si človek dá pozor, nič sa mu nestane,“ povedal pre miestne médiá jeden z návštevníkov. Úrady však upozorňujú, že takýto prístup môže byť neuvážený a v prípade ďalšieho zosuvu môže dôjsť k zraneniam alebo vážnym škodám.