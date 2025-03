Chorvátom vyrazilo dych: Objavil sa tam extrémne vzácny druh hada, toto odborníci radia turistom

Hoci sú hady v Chorvátsku pomerne bežné a väčšinou ide o nejedovaté druhy, v meste Záhreb bol v pondelok spozorovaný jeden veľmi neobvyklý jedinec. Miestni najprv nechceli uveriť vlastným očiam a dokonca si mysleli, že niekomu ušiel.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na miesto dokonca zavolali aj pracovníkov útulku pre opustené zvieratá, no kým prišli, had tam už nebol. Ľudia ho však aspoň stihli odfotografovať a zrejme ide o nejedovatý druh bežného hada, no tento konkrétny jedinec má veľmi vzácny albinizmus, píše Dnevnik.

Treba ho nechať na pokoji

Ako sa však ukazuje, nejde o úplne ojedinelý prípad a takéto hady už boli v minulosti párkrát nahlásené. V Záhrebe sa ich teda zrejme pohybuje viac. Ak však na takéhoto jedinca narazíte, odborníci radia, aby ste ho nechali na pokoji. Albíni medzi zvieratami sú totiž oveľa nápadnejší, a spozorovať ich je teda výrazne jednoduchšie.