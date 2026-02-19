Chorvát navštívil Oravu aj Bratislavu a je nadšený. Zamiloval si horalky a ochutené minerálky

Ilustračné foto: Profimedia/interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Bratislavu prirovnal k Záhrebu.

Päť dní mu stačilo na to, aby si našu krajinu zamiloval. Na diskusnom fóre Reddit sme si všimli vlákno od zahraničného turistu, ktorý si pochvaľuje dovolenku na Slovensku. 

Zahraničný turista navštívil Slovensko a so svojím zážitkom sa podelil na diskusnom fóre, na ktorom vystupuje pod prezývkou @ParizerMadre. V našej krajine strávil 5 dní, navštívil Bratislavu, Bojnický zámok a región Orava. Tvrdí, že sa mu u nás veľmi páčilo.

Chuť horaliek si zamiloval

Prezradil, že jeho rodným jazykom je chorvátčina. Zároveň, že Bratislava mu pripomínala Záhreb, preto môžeme predpokladať, že pochádza z Chorvátska. Ocenil však, že Bratislava je oveľa čistejšia než Záhreb.

Najviac vyzdvihol naše horalky, najmä tie s arašidovým maslom, a ochutené minerálky Budiš. Tvrdí, že ich chuť mu bude veľmi chýbať. Dokonca prezradil, že má ambíciu sa na Slovensko vrátiť na jar, aby našu krajinu „videl v plnom kvete“.

Pre Slovákov má však niekoľko otázok: Jelačičova ulica je pomenovaná po bánovi Jelačićovi? Prečo je tam toľko prázdnych/opustených budov? Napríklad tá na Google Maps uvádza mestský súd alebo výškovú časť hotela Kyjev? Aký je skutočný význam slova mýto? Pretože v Chorvátčine slovo „mito“ znamená úplatkárstvo. Komentujúci mu okamžite ochotne odpovedali a vysvetlili mu všetky jeho dotazy.

Bojnický zámok, ilustračné foto: Archív TASR

V komentároch však jeden Slovák uviedol, že s ním nesúhlasí v porovnaní Bratislavy so Záhrebom. „Bratislave by som dal 5/10, Záhrebu 7/10.“ Viacerí mu zároveň odporúčajú, aby nabudúce navštívil aj niečo z našej krásnej prírody. Na čo im odpovedal, že to má rozhodne v pláne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európska destinácia ponúka ružový piesok a tyrkysové more. Poznáme najlepšie pláže roka 2026

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac