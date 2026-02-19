Chorvát navštívil Oravu aj Bratislavu a je nadšený. Zamiloval si horalky a ochutené minerálky

Päť dní mu stačilo na to, aby si našu krajinu zamiloval. Na diskusnom fóre Reddit sme si všimli vlákno od zahraničného turistu, ktorý si pochvaľuje dovolenku na Slovensku.
Zahraničný turista navštívil Slovensko a so svojím zážitkom sa podelil na diskusnom fóre, na ktorom vystupuje pod prezývkou @ParizerMadre. V našej krajine strávil 5 dní, navštívil Bratislavu, Bojnický zámok a región Orava. Tvrdí, že sa mu u nás veľmi páčilo.
Chuť horaliek si zamiloval
Prezradil, že jeho rodným jazykom je chorvátčina. Zároveň, že Bratislava mu pripomínala Záhreb, preto môžeme predpokladať, že pochádza z Chorvátska. Ocenil však, že Bratislava je oveľa čistejšia než Záhreb.
Najviac vyzdvihol naše horalky, najmä tie s arašidovým maslom, a ochutené minerálky Budiš. Tvrdí, že ich chuť mu bude veľmi chýbať. Dokonca prezradil, že má ambíciu sa na Slovensko vrátiť na jar, aby našu krajinu „videl v plnom kvete“.
Pre Slovákov má však niekoľko otázok: Jelačičova ulica je pomenovaná po bánovi Jelačićovi? Prečo je tam toľko prázdnych/opustených budov? Napríklad tá na Google Maps uvádza mestský súd alebo výškovú časť hotela Kyjev? Aký je skutočný význam slova mýto? Pretože v Chorvátčine slovo „mito“ znamená úplatkárstvo. Komentujúci mu okamžite ochotne odpovedali a vysvetlili mu všetky jeho dotazy.
V komentároch však jeden Slovák uviedol, že s ním nesúhlasí v porovnaní Bratislavy so Záhrebom. „Bratislave by som dal 5/10, Záhrebu 7/10.“ Viacerí mu zároveň odporúčajú, aby nabudúce navštívil aj niečo z našej krásnej prírody. Na čo im odpovedal, že to má rozhodne v pláne.
