Chcú predefinovať, čo je sexy. V spodnej bielizni uvidíme transrodovú osobu, plus size modelku aj športovkyne

Modelky s dlhými nohami a širokými bezstarostnými úsmevmi prechádzajúce sa po ligotajúcom sa móle v luxusných modeloch spodnej bielizne s anjelskými krídlami, ktoré mohli navodiť dojem, že presne takto má vyzerať krásna žena. Realita je však oveľa pestrejšia. Značka spodnej bielizne Victoria’s Secret sa po niekoľkých verejných škandáloch rozhodla pre zmenu.

V roku 2018 sme vás informovali o radikálnom postoji podnikateľa a marketingového riaditeľa tejto značky Edwarda Razeka, ktorý bol vyslovene proti zmene, ktorá by priniesla na móla Victoria’s Secret plus-size modelky či transgender osoby.

Pri výbere modeliek si dával záležať, aby vyzerali na prvý pohľad dokonalo, bez jednej chybičky krásy, mali tabuľkové postavy, krásne úsmevy a objemné vlasy. Anjelské krídla si na móle obliekli najzvučnejšie svetové mená, ako napríklad Naomi Campbell, Tyra Banks, Cara Delevingne, Grace Elizabeth, Stella Maxwell, Candice Swanepoel, Heidi Klum a mnoho ďalších.

Rok na to Razek rezignoval zo svojej funkcie a dôvodom bola verejná kritika spojená s mizogýniou. Postupne sa spoločnosť snažila pred ľuďmi zmeniť svoj obraz, až dospela k skutočne pokrokovému kroku, dôležitému pre celý módny priemysel.

Pred niekoľkými dňami spoločnosť Victoria’s Secret na svojom Twitteri avizovala, že prichádzajú s novou platformou #TheVSCollective, ktorá ukazuje, akým smerom sa chcú do budúcnosti uberať.

We are proud to announce an exciting new partnership platform, #TheVSCollective, designed to shape the future of Victoria’s Secret. @adutakech1 @amandadecadenet @mPinoe @priyankachopra Eileen Gu, Paloma Elsesser, Valentina Sampaio https://t.co/IdYrmLWkPM pic.twitter.com/bd9QMhCz2W

— Victoria’s Secret (@VictoriasSecret) June 16, 2021