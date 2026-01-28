Chcete zistiť sumu vašej budúcej penzie? Nečakajte na poslednú chvíľu, Sociálna poisťovňa pripomína dôležitý termín

Záujem o zasielanie dôchodkovej prognózy výlučne do Elektronického účtu poistenca (EUP) či na e-mailovú adresu možno Sociálnej poisťovni nahlásiť ešte do 15. februára. Poistenci tak môžu urobiť buď priamo v EUP, alebo osobne v pobočke Sociálnej poisťovne či telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra. Dôchodkové prognózy začne Sociálna poisťovňa prvýkrát posielať v máji. Informovala o tom Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.
„Ak poistenci majú záujem túto možnosť využiť, môžu v EUP jednoduchým kliknutím v záložke Dôchodkové poistenie – Dôchodková prognóza označiť možnosť jej zasielania Výlučne do Elektronického účtu poistenca (EUP) alebo si pre zasielanie prognózy nahlásiť svoju e-mailovú adresu. Ak si zvolia možnosť výlučného zasielania prognózy do EUP, budú ju mať vždy dostupnú online vo svojom účte a Sociálna poisťovňa im ju už nebude zasielať poštou, e-mailom ani do e-schránky,“ priblížila Sociálna poisťovňa.
Posielajú ju tromi spôsobmi
Pripomenula, že ak poistenec neoznámi, že žiada sprístupniť dôchodkovú prognózu výlučne v EUP, Sociálna poisťovňa mu ju pošle na e-mailovú adresu, ktorú poistenec na tento účel oznámi. V prípade, že poisťovňa nebude mať e-mailovú adresu poistenca, dôchodkovú prognózu bude posielať elektronicky do elektronickej schránky, ak ju má poistenec aktivovanú alebo klasickou poštou.
Sociálna poisťovňa zároveň prízvukovala, že dôchodková prognóza bude poistencom vždy prístupná v EUP, stačí si účet aktivovať. Od jeho spustenia už tak podľa poisťovne urobilo pol milióna poistencov.
Od tohto roka má Sociálna poisťovňa povinnosť zasielať poistencom dôchodkovú prognózu. Tá bude obsahovať informácie o predpokladanej výške dôchodku v troch scenároch – základnom, optimistickom a pesimistickom.
Periodicita zasielania prognózy závisí od veku poistenca. Prvú by Sociálna poisťovňa mala do 31. mája 2026 poslať všetkým poistencom, okrem zákonom stanovených výnimiek. V ďalších rokoch bude prognózu posielať poistencom nad 50 rokov raz ročne a tým mladším každých päť rokov. Prognóza bude vychádzať zo stavu evidovaných údajov poistenca o jeho dôchodkovom poistení k 31. decembru 2025.
V dôchodkovej prognóze sa poistenec dozvie, koľko rokov dôchodkového poistenia získal k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Obsahovať tiež bude informácie o jeho predpokladanom dôchodkovom veku, aktuálnej hodnote priemerného osobného mzdového bodu i o tom, aký bude jeho predpokladaný starobný dôchodok z I. a II. piliera (ak je sporiteľ), a to v základnom, optimistickom a pesimistickom scenári.
