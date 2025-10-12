Chceli sme babie leto, namiesto toho budeme mrznúť: Pripravte si škrabky, od pondelka sa všetko zhorší

Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.
Najvyššia denná teplota bude 14 až 19 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 12 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 5 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Na horách nad pásmom lesa bude spočiatku búrlivý vietor až víchrica. Spadnúť môže asi 1 milimeter zrážok.
Chladná jeseň pokračuje
Čaká nás ďalšia vlna ochladenia. Ako informuje portál iMeteo, už od pondelka začne cez naše územie postupovať studený front, ktorý prinesie viac oblačnosti aj zrážky.
Denné teploty sa budú pohybovať od +13 do +18 °C.
V utorok sa ochladí ešte výraznejšie – teploty klesnú približne o 5 °C. Zvyšok týždňa sa ponesie v znamení chladnejšieho počasia, keď denné maximá neprekročia hranicu +15 °C. Vďaka tlakovej výši nad severozápadnou Európou sa síce dočkáme jasnejšieho počasia, no zároveň k nám bude prúdiť studený vzduch od severu.
„Október zostane studený,“ upozorňuje iMeteo a ako sa zdá, babie leto pravdepodobne nedorazí ani tento rok. Namiesto slnka si pripravte škrabky na sklo – v druhej polovici budúceho týždňa totiž môžu nočné teploty klesať až pod nulu.
