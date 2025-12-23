Chceli ochrániť vojakov: Mesto Siversk sa stalo neudržateľným, ukrajinská armáda potvrdila ústup

Ukrajinské jednotky sa stiahli z mesta Siversk v Doneckej oblasti, kde má Rusko značnú prevahu v ľudskej sile a technike a pokračuje v ofenzíve. Oznámil to v utorok generálny štáb ukrajinskej armády, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP a portál Ukrajinska pravda.
„V oblasti Siverska pokračujú ťažké boje. Ruskí okupanti majú značnú prevahu v ľudskej sile a technike a napriek značným stratám pokračujú v aktívnych útočných operáciách. Aby sme ochránili životy našich vojakov a bojaschopnosť našich jednotiek, ukrajinskí obrancovia sa z mesta stiahli,“ píše sa vo vyhlásení generálneho štábu ukrajinskej armády zverejnenom na Facebooku.
Situácia v oblasti je mimoriadne zložitá
Podľa generálneho štábu sú ruské sily v meste blokované, aby sa zabránilo ich ďalšiemu postupu, a „prijímajú sa všetky opatrenia na zníženie útočného potenciálu nepriateľských jednotiek a divízií“. Siversk tiež zostáva v dosahu ukrajinského delostrelectva.
The enemy occupied the city of Siversk. The pre-war population of the city was about 10,000 people. The battle for Siversk lasted 28 days. But it is worth to note that the russians spent years trying to reach this city. pic.twitter.com/nbVFDn2HhA
— 🇺🇦 Defender Of Kyiv 🏹 (@DefenderOfKyiv) December 23, 2025
Siedmy zbor ukrajinských ozbrojených síl v pondelok oznámil, že ruské sily sa pokúšajú prekročiť rieku Siverskyj Donec a situácia v oblasti je mimoriadne zložitá. Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov informoval prezidenta Vladimira Putina o dobytí Siverska už pred takmer dvoma týždňami.
Donecká oblasť zostáva dejiskom najprudších bojov
Operačná skupina Východ ukrajinskej armády to však poprela a deklarovala, že mesto Siversk je naďalej pod kontrolou ukrajinskej armády. Siversk sa nachádza asi 30 kilometrov východne od Kramatorska a Slovianska, posledných dvoch veľkých miest v Doneckej oblasti, ktoré sú stále pod kontrolou Kyjeva. Pred vojnou tam žilo približne 11 000 ľudí.
Ruská armáda pomaly postupuje východnou Ukrajinou a dobýva územie od početne a výzbrojou slabších ukrajinských síl, pričom niektoré z najprudších bojov sa odohrávajú práve v Doneckej oblasti. Tento región je hlavnou prekážkou v rozhovoroch o ukončení vojny vedených USA. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že USA na nich vyvíjajú tlak, aby sa Kyjev vzdal nedobytých oblastí v prospech Ruska.
