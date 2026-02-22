Chcela utlmiť bolesť zubov, skončilo to tragicky. Žene sa stal osudným bežný liek

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
23-ročná žena z anglického Norfolku pred svojou smrťou vyhľadala pomoc pre zdravotné komplikácie v súvislosti s užívaním lieku proti bolesti.

Jessica Reynoldsová sa sťažovala na dýchavičnosť, zmätenosť a vracanie. Domnievala sa, že ide o alergickú reakciu na lieky, a spolu s matkou preto navštívila pohotovosť. Lekári ju najskôr vyšetrili s podozrením na sepsu (otravu krvi).

Následné testy však odhalili katastrofické zlyhanie pečene. Ako informuje MailOnline, ukázalo sa, že príčinou bolo toxické nahromadenie paracetamolu v organizme.

Prípad skončil tragicky, žena svoj boj prehrala

Podľa informácií z nemocnice žena pred konzultantmi priznala, že po predchádzajúcom pokuse o samovraždu užívala kvôli silnej bolesti zubov a ďasien „celé balenie liekov každé dva dni“.

Jessicu po prijatí hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde jej podali liečbu na potlačenie účinkov otravy paracetamolom.

panadol liek
Ilustračná foto: Editor182, Public domain, via Wikimedia Commons

Následne absolvovala dialýzu a bola zaradená do urgentného transplantačného programu. Jej stav sa však prudko zhoršoval, orgány začali postupne zlyhávať a 25. júla v skorých ranných hodinách zomrela.

Mgr. Lucia Havlíková, ktorá pracuje v lekárni Dr.Max, nedávno prehovorila o tom, akú chybu robia ľudia pri užívaní liekov, no možno si to ani neuvedomujú. Článok o téme bezpečného užívania liekov nájdete na tomto odkaze.

Pitva potvrdila rozsiahle poškodenie pečene typické pre intoxikáciu paracetamolom. Ako bezprostredná príčina smrti bolo určené zlyhanie viacerých orgánov.

Robert Weyell, súdny úradník poverený vyšetrovaním prípadu, vyjadril úprimnú sústrasť rodine a vo svojom vyhlásení uviedol: „Nedospejem k záveru, že mala v úmysle vziať si život.“

Paracetamol je „veľmi bezpečný“ liek, netreba však podceňovať riziká

Odborníci upozorňujú, že neúmyselné predávkovanie paracetamolom zostáva vážnym problémom.

Ako informuje portál Moja lekáreň, riziká pretrvávajú napriek tomu, že voľnopredajné lieky s obsahom paracetamolu považujeme za „veľmi bezpečné“.

Kľúčové je neprekračovať maximálnu jednorazovú ani dennú dávku a nepodceňovať individuálne rizikové faktory. Medzi kontraindikácie patrí zriedkavá alergia na paracetamol, ale aj závažné ochorenia pečene – napríklad akútny zápal, vírusové hepatitídy či pokročilá pečeňová nedostatočnosť. Opatrnosť je potrebná aj pri zníženej funkcii obličiek.

Portál na záver zdôrazňuje: „Vždy sa riaďte informáciami uvedenými v príbalovom letáku a v prípade pochybností kontaktujte svojho lekára.“

