Tri zranené osoby a škody 90-tisíc eur. V Žiline zachvátili plamene rodinný dom, horeli aj dve autá

Ilustračná foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Jakub Baláž
TASR
Výbuch plynovej fľaše s následným požiarom rodinného domu hasičom ohlásili v sobotu krátko po 22:30 hod.

Zranenie troch ľudí si v sobotu (21. februára) večer vyžiadal výbuch plynovej fľaše s následným požiarom rodinného domu na Šenkárovskej ulici v Žiline. Oheň poškodil i dve osobné autá. Pri udalosti zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Informoval o tom v nedeľu Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Výbuch plynovej fľaše s následným požiarom rodinného domu hasičom ohlásili v sobotu krátko po 22:30 hod.

Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania konštrukcie rodinného domu a ochladzovania okolitých stavieb. V dôsledku požiaru došlo k zapáleniu dvoch osobných motorových vozidiel, ktoré sa nachádzali v blízkosti horiaceho domu,“ opísali hasiči. Pri požiari sa podľa nich zranili tri osoby, ktoré boli intoxikované splodinami horenia a utrpeli popáleniny.

Škoda 90-tisíc eur

Následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 90 000 eur. Rýchlym zásahom hasičov sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 120 000 eur,“ doplnil HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.

Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Žilina-Trnové a Rosina.

